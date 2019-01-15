Kuşadası'nda Göçmenlerin Lastik Botu Battı; 1 Çocuk Öldü, 46 Kişi Kurtarıldı (2)
3 dakika önce
SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILDIAydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında batan lastik botttan sağ olarak kurtarılan Irak uyruklu 46 kaçak göçmenin Kuşadası Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolleri tamamlandı.
SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILDI
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında batan lastik botttan sağ olarak kurtarılan Irak uyruklu 46 kaçak göçmenin Kuşadası Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolleri tamamlandı. Tedavilerinin ardından Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na getirilen kaçak göçmenlerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Kaçak göçmenlerin işlemleri sonrası Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.
Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın),
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:04 Kaynak: DHA
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