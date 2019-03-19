Son Dakika Haberleri: Kuşadası'nda Kruvaziyer Turizmi

Kuşadası'nda Kruvaziyer Turizmi

1 saat önce

Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Kuşadası'na Malta bayraklı kruvaziyer "Celestyal Olympia" bin 425 yolcusuyla geldi.

Kuşadası'nda Kruvaziyer Turizmi, System.String[]
Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Kuşadası'na Malta bayraklı kruvaziyer "Celestyal Olympia" bin 425 yolcusuyla geldi.

Ege Port Limanı'na yanaşan Malta bayraklı kruvaziyer Celestyal Olympia'dan çoğunluğu ABD ve İngiltere vatandaşı bin 425 yolcu indi.

Gemiden inen turistler tur otobüsleriyle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana'yı ziyaret etti. Tur programı sonrasında otobüslerle ilçeye dönen turistler kent merkezinde alışveriş yaptı.

Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, açıklamasında, Celestyal Olympia isimli geminin ilçeye ikinci seferini gerçekleştirdiğini, yıl sonuna kadar 195 kruvaziyer gemi beklediklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:44 Kaynak: AA

Kuşadası, Güncel
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