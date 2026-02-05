Kütahya'da Şüpheli Valiz Patlatıldı

KÜTAHYA'da çocuk parkında bırakılan valiz, şüphe üzerine bomba imha uzmanlarınca fünyeyle patlatıldı. Valizden taş parçaları çıktı.

Dumlupınar Mahallesi Akif Dede Caddesi'ndeki çocuk parkında sahipsiz valizi görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Gelen bomba imha uzmanı, valizi fünye ile kontrollü şekilde patlattı, içinden çok sayıda taş parçası çıktı. Polis ekipleri, valizi bırakan kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/ Kütahya, -