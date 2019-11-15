Kütahya Memur-Sen'den Rektör Uysal'a ziyaret
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Memur-Sen İl Başkanı Fatih Köse ve Memur-Sen'e bağlı Sendika Başkanlarıyla bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:24 Kaynak: İHA
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Memur-Sen İl Başkanı Fatih Köse ve Memur-Sen'e bağlı Sendika Başkanlarıyla bir araya geldi.
Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen görüşmede İl Başkanı Fatih Köse ve Memur-Sen'e bağlı Sendika Başkanları Prof. Dr. Kazım Uysal'a görevinde başarılar diledi.
Rektör Uysal, Köse ve Sendika Başkanlarının ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti. - KÜTAHYA
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