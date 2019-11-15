Kütahya Memur-Sen'den Rektör Uysal'a ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Memur-Sen İl Başkanı Fatih Köse ve Memur-Sen'e bağlı Sendika Başkanlarıyla bir araya geldi.



Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen görüşmede İl Başkanı Fatih Köse ve Memur-Sen'e bağlı Sendika Başkanları Prof. Dr. Kazım Uysal'a görevinde başarılar diledi.



Rektör Uysal, Köse ve Sendika Başkanlarının ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti. - KÜTAHYA