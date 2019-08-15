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Kütahya vişne üretiminde Türkiye üçüncüsü

47 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca (TÜİK) yayınlanan 2018 yılı geçici verilerine göre; Geçen yıl 26 bin 51 ton vişne üretimi gerçekleşen Kütahya'nın Türkiye'de en fazla vişne üretimi yapan 3., Ege Bölgesinde 2. il konumunda bulunuyor.

Kütahya vişne üretiminde Türkiye üçüncüsü, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca (TÜİK) yayınlanan 2018 yılı geçici verilerine göre; Geçen yıl 26 bin 51 ton vişne üretimi gerçekleşen Kütahya'nın Türkiye'de en fazla vişne üretimi yapan 3., Ege Bölgesinde 2. il konumunda bulunuyor.

Kütahya'da 36 bin 366 dekarlık alanda yaklaşık 1,0 Milyon meyve veren yaşta ve 291 bin ise meyve vermeyen yaşta olmak üzere toplam 1,3 Milyon vişne ağacının mevcut olduğunu ifade eden TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol," 2018 yılı geçici verilerine göre Kütahya'da vişne üretimi, bir önceki yıla göre yüzde 3,0 azalarak 26 bin 51 ton olarak gerçekleşmiştir. Kütahya bu üretim miktarı ile Türkiye üretiminin yüzde 14,1'ini karşılamaktadır. Kütahya ülkemizde en fazla vişne üretimi yapan 3., Ege Bölgesinde 2. il konumundadır. Kütahya'da vişne üretiminin en fazla olduğu ilçeler sırasıyla Şaphane 10 bin 505 ton, Simav 5 bin 433 ton, Pazarlar 3 bin 820 ton, Gediz 3 bin 810 ton ve Merkez ilçe 908 ton'dur. En az vişne üretimin olduğu ilçe 14 ton ile Dumlupınar'dır. Kütahya'da vişne üretiminde ağaç başına en fazla ortalama verim 35 kilogram ile Merkez ilçede, en az verim ise 6 kilogram ile Altıntaş ilçesindedir" diye konuştu.(EFE-) - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:10 Kaynak: İHA
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