Kutupları aratmayan köy! 2 ay boyunca güneşe hasret kalıyorlar

23.12.2025 13:18  Güncelleme: 13:30
Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Daran köyü kutupları aratmıyor. Köye öğleyin saat 12.30'da doğan güneş 15.30'da tekrar batıyor.

Coğrafi konumu nedeniyle Daran köyünde güneş öğle saatlerinde doğuyor ve kısa sürede batıyor. Köyün doğusunda ve güneyinde bulunan yüksek rakımlı dağlar nedeni ile gün boyu yaklaşık 3 saat güneş gören köy halkı ise bu duruma alıştıklarını söylüyor.

"KÖYÜMÜZ NEREDEYSE 2 AY GÜNEŞ GÖRMÜYOR"

Köy muhtarı Bahadır Yunt, 90 hane ve 300 nüfusa sahip olan köylerinin Türkiye'de en az güneş alan köy olduğunu söyledi.

Yunt, köylerine güneşin bu aylarda saat 12.30'da doğduğunu 15.30'da da tekrar battığını belirterek, "Her yıl yaklaşık 2 ay boyunca köyümüz bu tarihlerde güneşi sadece 3 saat gibi bir süre görüyor. Ocak ayından sonra güneş sabah 9'da doğmaya başlıyor. Fazla güneş almak için ilkbaharın biran önce gelmesini bekliyoruz" dedi.

Köy sakinlerinden İbrahim Baysal da yaklaşık 1 saat önce köylerine güneşin doğduğunu anlatarak, "Şu an da güneş var. Birazdan saat 15.30'a doğru güneş batmış olacak. Köy halkı olarak biran önce Aralık ayının bitmesini bekliyoruz. Çünkü 21 Aralık'tan sonra daha fazla güneş almaya başlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

