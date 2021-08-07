Kuveyt'te vatansız bir kişinin kendini yakması tepkilere yol açtı - Son Dakika

Kuveyt'te "vatansız" anlamına gelen "Bidun" olarak isimlendirilen kesimden bir kişinin kendini yakma girişiminde bulunması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kuveyt'te yayın yapan Er-Ray gazetesinin haberinde, vatansız bir kişinin elinde yanıcı maddeyle başkentteki Sabah Hastanesine girdiği ve kendini yakma girişiminde bulunduğu belirtildi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, hastaneye girerek elindeki yanıcı maddeyi üzerine döktü ve kendini ateşe verdi. Vücudunda yüzde 60 yanık oluşan 1989 doğumlu kişinin hayatta olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Sosyal medyada Kuveytliler, olaya ilişkin sosyal medyada açılan etiketlerle tepkilerini dile getirdi.

"Kimlik yoksa, eğitim de sağlık da yok"

İnsan hakları davalarına bakan Avukat Muhammed el-Humeydi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu gencin kendisini yakmasına iten sebebin, vatansızlara verilen kimliğinin yenilenmemesi olduğunu ileri sürdü.

Aktivist İman Cevher, "Sabah Hastanesinde vatandaşlığı bulunmayan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Sivil toplum ve insan hakları örgütlerinde ise sessizlik hakim." paylaşımında bulundu.

Kendini yakan genç ile dayanışma halinde olduğunu kaydeden Gadir el-Salih isimli Twitter kullanıcısı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kişiyi tanımam, hangi şartlara sahip olduğunu bilmem. Ancak, insanların zulmünü bilirim. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) çok ev yıktı, insanların yalnızca isimleriyle yaşadığını da biliyorum. Zulmün insan tahammül gücünün üstünde olduğunu da biliyorum. Kimlik yoksa eğitim de sağlık da yok."

Kuveyt'te vatansızlar

Kuveyt'te 1959 yılında çıkarılan vatandaşlık yasasına göre, 1920'den itibaren Kuveyt'te oturan kişi ve ailelere vatandaşlık verilmesi kararlaştırıldı. Bunlara kurucular adı verilirken seçme ve seçilme hakkının yanı sıra hükümette üst düzey görev alma hakkı da tanındı. Bugünkü Kuveyt topraklarında ikamet eden ancak bedevi olarak yaşayan çok sayıda insan, söz konusu ilana itibar etmeyerek gerekli başvurularını yapmadı.

Ülkede 1960 ile 1979 yılları arasında söz konusu gruba ilişkin devlet kayıtlarında "Kuveytli olmayan", "vatansız" ya da "hukuk dışı mukim", şeklinde ifadeler kullanıldı. Kuveyt işgaline kadar geçen sürede ülkede güvenlik ve askeri görevlerde bulunan vatansızlar, işgal sırasında Saddam Hüseyin'in yanında yer aldıkları iddiasıyla baskılara maruz kaldı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) 2018'de yayımladığı raporuna göre, ülkede yaklaşık 100 bin kişi vatandaşlık haklarından mahrum olarak yaşamayı sürdürüyor.