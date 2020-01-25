Kuveyt, ülkedeki İran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı - Son Dakika

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, İranlı bir yetkilinin General Kasım Süleymani'yi öldüren silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Kuveyt'teki ABD üssünden kalkmış olabileceği yönündeki açıklaması üzerine İran'ın Kuveyt Büyüelçisi Muhammed İrani'yi bakanlığa çağırdı.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Kuveyt Büyükelçisine Süleymani'nin öldürüldüğü saldırıda Kuveyt'teki askeri üssün kullanıldığına dair İran tarafından tekrarlanan açıklamalardan duyulan rahatsızlığı iletti.

Görüşmede, Kuveyt'teki Ali Al Salem Hava Üssü'nden suikast günü herhangi bir hava aracının kalktığı yönünde İran'dan yapılan açıklamalar kınandı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, İran Büyükelçisi'nden İran'daki yetkililerin söz konusu olayla ilgili Kuveyt'in gerçek tavrı konusunda açıklama yapmalarını ve iki ülke arasındaki ilişkileri zedeleyen bu türden beyanatların tekrar edilmemesini istedi.

ABD, 3 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in de aralarında bulunduğu 10 kişiyi Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği bir hava saldırısında öldürmüştü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, 23 Ocak'ta İranlı General Kasım Süleymani'yi öldüren silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Kuveyt'teki ABD üssünden kalkmış olabileceğini söylemişti.