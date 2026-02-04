Kuyucak\'ta Esnaf Ziyareti

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Kuyucak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Ali Kocadağ ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Kuyucak'ta çarşı ve sanayi esnafını ziyaret etti.

Esnafla birebir temas kuran, sorunları yerinde dinleyen ve çözüm iradesini sahaya yansıtan Başkan Künkcü'nün ziyareti, Kuyucak'ta büyük memnuniyetle karşılandı. Çarşıdan sanayiye uzanan ziyaretlerde esnafın talepleri tek tek not alınırken, çözüm odaklı bir yol haritası üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

Ziyaretlerde ilgiyle karşılanan AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü esnafla iç içe olmanın önemine vurgu yaparak, "Esnafımızın gücü bizim gücümüzdür. Bizler esnafın sorunlarını uzaktan değil, bizzat sahada dinleyen bir anlayışla çalışıyoruz. Sorunları masa başında değil, sahada, birebir dinliyoruz. Kuyucak'ta çarşı ve sanayi esnafımızla güçlü bir bağ kurduk ve taleplerini dinledik. AYESOB olarak her şartta esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi

Kuyucak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Ali Kocadağ ise "Başkanımız Muhammet Ali Künkcü'nün Kuyucak'a verdiği önem ve esnafımıza gösterdiği yakın ilgi, bizleri çok mutlu etti. Bizlerle birlikte esnafımızın sorunlarını ve sıkıntılarını dinleyen Muhammet Başkanımıza teşekkür ederim. Birlikte esnafımız için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Ayrıca ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren Kuyucaklı esnaflar, sorunlarını doğrudan muhataplarına iletme imkanı bulduklarını ifade ederek Başkan Künkcü ve Başkan Kocadağ'a teşekkür etti. - AYDIN