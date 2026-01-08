Kuzey Ege için Fırtına Uyarısı

METEOROLOJİ'den Kuzey Ege Denizi için fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Kuzey Ege Denizi'nde rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi. Fırtınanın yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi. Deniz ulaşımındaki aksamalar başta olmak üzere olası olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi.