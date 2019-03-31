Son Dakika Haberleri: Kuzey Kore'den Madrid'deki Büyükelçilik Baskınına "Terör Saldırısı" Nitelemesi

Kuzey Kore'den Madrid'deki Büyükelçilik Baskınına "Terör Saldırısı" Nitelemesi

1 saat önce

Kuzey Kore, geçen ay İspanya'nın başkenti Madrid'deki büyükelçilik binasına yapılan baskını "vahim bir terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore'den Madrid'deki Büyükelçilik Baskınına
Kuzey Kore, geçen ay İspanya'nın başkenti Madrid'deki büyükelçilik binasına yapılan baskını "vahim bir terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın Kuzey Kore basınına dayandırdığı habere göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, şubat ayında Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçiliğine yapılan baskının "vahim bir terör saldırısı" olduğu ifade ederek, bunun uluslararası yasaların çiğnenmesi anlamına geldiğini bildirdi.

Sözcü, olayla ilgili soruşturma başlatılması gerektiğini kaydetti.

Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçiliğine, 22 Şubat'ta bir grubun baskın düzenlediği ve içerideki personeli en az 4 saat rehin aldığı ileri sürülmüştü. Olayın, binadan kaçmayı başaran Kuzey Koreli bir kadın diplomatın İspanyol polisinden yardım istemesiyle ortaya çıktığı belirtilmişti.

Olaya müdahale eden polis ekibinin, büyükelçiliğe giderek durumu araştırdığı, polisin büyükelçiliğe girmesinden kısa süre sonra garajdan iki aracın hızla uzaklaştığı ve rehin alındıkları iddia edilen büyükelçilik personelinin de hemen sokağa çıktığı bildirilmişti.


İspanyol basınında İspanyol polisi ve Ulusal İstihbarat Merkezi kaynaklarına dayanılarak verilen haberlerde, "Kuzey Kore'nin Madrid Büyükelçiliğine yapılan baskının arkasında ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) bulunduğu" iddia edilmiş, bir haberde "CIA, mevcut durumda ABD ile müzakereleri yürüten Kuzey Kore heyetinin başında olan eski Madrid Büyükelçisi Kim Hyok Chol'a ait bilgileri arıyordu." ifadesi kullanılmıştı.

Büyükelçiliğe baskın yapılarak içerideki personelin rehin tutulması ve sonrasında bazı belgeler ile bilgisayarların alınması konusunda 14 sayfalık iddianame hazırlanmıştı. Baskına karışan 10 kişi arasından kimlikleri tespit edilen 7 kişi hakkında cebirle konut dokunulmazlığını ihlal, gasp, tehdit ve organize suçların da aralarında bulunduğu toplam 6 farklı suçtan uluslararası arama ve tutuklama kararı çıkarılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:39 Kaynak: AA

İspanya, Madrid, Kuzey Kore, Güncel
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