Kuzey Kore'nın fırlattığı füzelerin Hegurajima Adası'nın 300 kilometre kuzeyine düştüğü öğrenildi - Son Dakika

Kuzey Kore füzelerinin, ilk yapılan açıklamada Japonya'nın batısındaki Noto Yarımadası açıklarında, ulusal münhasır ekonomik bölgeye (MEB) düştüğü bildirilmişti. Ancak Japonya hükümeti, Kuzey Kore'nin denediği füzelerin iniş noktalarına ilişkin daha önce açıkladığı tahminini düzeltti.

FÜZELER 750 KİLOMETRE YOL ALMIŞ

Yeni analize göre, füzelerin, batıdaki İşikawa eyaletinde, Noto Yarımadası açıklarındaki Hegurajima Adası'nın 300 kilometre kuzeyine düştüğü kaydedildi. Yaklaşık 750 kilometre yol alan füzelerin 50 kilometre irtifada ve "düzensiz yörüngede" seyrettiği ve Japonya MEB'ine düştüğü belirtildi.

SON FÜZE 2019'DA FIRLATILDI

Savunma Bakanlığı kaynaklı, kamuoyuna yansıyan bilgilerde, füzelerin, Japonya'nın ulusal MEB'inin dışına düştüğü bildirilmişti. Kamu yayıncısı NHK, ulusal münhasır ekonomik bölge içine düşen son Kuzey Kore balistik füzesinin, Ekim 2019'da fırlatıldığını aktardı.

"FÜZE DENEMELERİ BÖLGENİN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR"

Başbakan Suga Yoşihide, denemeye ilişkin "Kuzey Kore'nin füze denemeleri, Japonya'nın ve bölgenin barış ve güvenliğini tehdit etmektedir" demişti.

Kuzey Kore lideri Kim'in füze denemeleri dünyayı tedirgin etmeye devam ediyor.

TOKYO'DAKİ ZİRVE SONRASINDA OLMASI DİKKAT ÇEKTİ

Füze denemesinin, ABD ve Güney Koreli diplomatların, 14 Eylül'de, Tokyo'da gerçekleştirdiği "Kuzey Kore" konulu zirve sonrası yapılması dikkati çekmişti. Öte yandan Yonhap ajansı, Kuzey Kore kaynaklarına dayandırdığı haberde, bu ülkenin hafta sonu 1500 kilometre menzilli "yeni tip füze" denediğini kaydetmişti.

GÜNEY KORE'DEN YANIT GECİKMEDİ

Kuzey Kore'nin füze denemesine "düşman kardeş" Güney Kore'den yanıt gecikmemişti. Denizaltından balistik füze ateşleyen Güney Kore, denemenin başarılı olduğunu duyurmuştu. Güney Kore kendi ürettiği balistik füzeyi bir denizaltıdan fırlatma kapasitesine erişen 7'nci ülke olmuştu.