Kuzey Kore füzelerinin, ilk yapılan açıklamada Japonya'nın batısındaki Noto Yarımadası açıklarında, ulusal münhasır ekonomik bölgeye (MEB) düştüğü bildirilmişti. Ancak Japonya hükümeti, Kuzey Kore'nin denediği füzelerin iniş noktalarına ilişkin daha önce açıkladığı tahminini düzeltti.
Yeni analize göre, füzelerin, batıdaki İşikawa eyaletinde, Noto Yarımadası açıklarındaki Hegurajima Adası'nın 300 kilometre kuzeyine düştüğü kaydedildi. Yaklaşık 750 kilometre yol alan füzelerin 50 kilometre irtifada ve "düzensiz yörüngede" seyrettiği ve Japonya MEB'ine düştüğü belirtildi.
Savunma Bakanlığı kaynaklı, kamuoyuna yansıyan bilgilerde, füzelerin, Japonya'nın ulusal MEB'inin dışına düştüğü bildirilmişti. Kamu yayıncısı NHK, ulusal münhasır ekonomik bölge içine düşen son Kuzey Kore balistik füzesinin, Ekim 2019'da fırlatıldığını aktardı.
Başbakan Suga Yoşihide, denemeye ilişkin "Kuzey Kore'nin füze denemeleri, Japonya'nın ve bölgenin barış ve güvenliğini tehdit etmektedir" demişti.
Füze denemesinin, ABD ve Güney Koreli diplomatların, 14 Eylül'de, Tokyo'da gerçekleştirdiği "Kuzey Kore" konulu zirve sonrası yapılması dikkati çekmişti. Öte yandan Yonhap ajansı, Kuzey Kore kaynaklarına dayandırdığı haberde, bu ülkenin hafta sonu 1500 kilometre menzilli "yeni tip füze" denediğini kaydetmişti.
Kuzey Kore'nin füze denemesine "düşman kardeş" Güney Kore'den yanıt gecikmemişti. Denizaltından balistik füze ateşleyen Güney Kore, denemenin başarılı olduğunu duyurmuştu. Güney Kore kendi ürettiği balistik füzeyi bir denizaltıdan fırlatma kapasitesine erişen 7'nci ülke olmuştu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kuzey Kore'nın fırlattığı füzelerin Hegurajima Adası'nın 300 kilometre kuzeyine düştüğü öğrenildi - Son Dakika