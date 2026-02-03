Kuzey Kutup Bölgesi Güvenliği İçin İşbirliği

OTTAWA, 3 Şubat (Xinhua) -- Kanada Başbakanı Mark Carney, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider pazartesi günkü görüşmede Kuzey Kutup Bölgesi'nde güvenlik ve ulusal egemenliğe olan bağlılığını teyit etti.

Kanada Başbakanlık Ofisi'nden görüşmenin ardından yapılan açıklamada Carney ve Frederiksen'in temel ilkeler olan egemenlik ve toprak bütünlüğüne desteklerini yineledikleri belirtildi.

Grönland'ın geleceğine ilişkin kararların yalnızca Grönland ve Danimarka tarafından alınabileceğini vurgulayan iki lider, NATO çerçevesinde yürütülenler de dahil, Kanada, Danimarka ve tüm bölgede Kuzey Kutup Bölgesi'nin güvenliğini güçlendirmek için sürdürdükleri çalışmaları da ele aldı.

Kuzey Kutup Bölgesi'nin güvenliği, ekonomik büyümesi ve altyapısına yönelik yatırımlarını artırmayı amaçlayan iddialı planlarını ana hatlarıyla açıklayan Carney, İskandinav-Baltık Sekizlisi ve bölgedeki diğer ortaklarla işbirliğini derinleştirme fırsatlarına da değindi.