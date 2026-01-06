Kuzey Sulawesi'de Sel ve Toprak Kayması: 16 Ölü - Son Dakika
Kuzey Sulawesi'de Sel ve Toprak Kayması: 16 Ölü

06.01.2026 18:24
Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde ani sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 16'ya yükseldi.

CAKARTA, 6 Ocak (Xinhua) -- Endonezya'nın doğusundaki Kuzey Sulawesi eyaletinde meydana gelen ani sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükselirken, 3 kişidense haber alınamıyor.

Endonezya Ulusal Afet Azaltma Ajansı'ndan yapılan açıklamada saatlerce süren sağanak yağış nedeniyle saat 02.30 civarında Sitaro Adaları bölgesinde nehirlerin taştığı belirtildi.

Dört bölgede en az 148 binanın etkilendiği taşkınlarda bu binaların 7'si yıkılırken, 29'unda ağır, 112'sinde ise hafif hasar oluştu.

Ajansa bağlı Veri ve Bilgi Merkezi Başkanı Abdul Muhari salı günü öğleden sonra yaptığı basın açıklamasında ani sel ve toprak kaymalarında yaralanan 22 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

"An itibarıyla yaklaşık 682 kişi geçici barınma merkezlerinde kalıyor" diyen Muhari, afet yönetim kurumları, arama kurtarma ekipleri, ordu, polis ve gönüllülerin ortaklaşa acil durum müdahale çalışmaları yürüttüğünü ifade etti.

5 Ocak-18 Ocak tarihleri arasında bölgede acil durum ilan edildi. Yerel yetkililer bölge halkına devam eden aşırı hava koşulları kaynaklı risklere karşı teyakkuzda olma çağrısında bulundu.

Endonezya'da yağmur mevsiminde seller ve toprak kaymaları sıklıkla görülüyor.

Kaynak: Xinhua

Kuzey Sulawesi'de Sel ve Toprak Kayması: 16 Ölü

Kuzey Sulawesi'de Sel ve Toprak Kayması: 16 Ölü
