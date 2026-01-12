Ladik’te Akran Zorbalığına Karşı Nezaket Projesi - Son Dakika
Ladik’te Akran Zorbalığına Karşı Nezaket Projesi

Ladik’te Akran Zorbalığına Karşı Nezaket Projesi
12.01.2026 22:34
Samsun'un Ladik ilçesinde, artan akran zorbalığına karşı "Nezaket Şehri Ladik'te, Akran Nezaketi" projesi hayata geçirildi.

Ladik Kaymakamlığı himayesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, ilk olarak Şehit Ersan Sancı Anadolu Lisesi'nde uygulanmaya başlandı. Proje ile okullarda akran zorbalığının önlenmesi, nezaket temelli bir iletişim kültürünün geliştirilmesi ve çocukların ruhsal dünyasında etik bir temel oluşturulması hedefleniyor.

Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan, proje ile öğretmen ve öğrencilerin ders içi ve ders dışındaki yardımseverlik, kibarlık, hakkaniyet, nezaket ve paylaşımcılık davranışlarının artırılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Orhan, "Proje, okul sınırlarını aşarak velilerimize gönderilen mektuplarla hanelere, çerçevelenerek dağıtılan metinlerle esnafımıza ulaştı. Amacımız, bu çalışmanın bir şehir kültürü haline gelmesidir. Hedefimiz sokakta birbirine gülümseyen, ailesiyle, esnafıyla, öğretmeniyle barışık, arkadaşlarının hukukunu kendi hukuku gibi koruyan bir nesil yetiştirmektir." dedi.

Orhan, eğitimin okul duvarlarının ötesine taşınmasının Ladik'in bugününü daha huzurlu, yarınını ise daha yaşanabilir kılacağını sözlerine ekledi.

Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy da proje kapsamında öncelikle dilin dönüştürülmesine odaklandıklarını belirterek, "Akran Nezaketi Projesi, sadece bir eğitim faaliyeti değil; ilçemizin toplumsal huzurunu ve beşeri sermayesini korumaya yönelik bütüncül bir çalışmadır. Çatışma yerine diyaloğu hakim kılmayı, okullarımızda akran zorbalığını engellemeyi ve çocuklarımızın değerler dünyasını güçlendirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.