Ladik\'te Bağımlılıkla Mücadele Semineri

Samsun'un Ladik ilçesinde "Bağımsızlık Yılı" etkinlikleri kapsamında "Bağımlılıkla mücadele" semineri gerçekleştirildi.

AK Parti Kadın Kolları ve Yeşilay tarafından organize edilen seminer, Ladik Belediyesi konferans salonunda yapıldı.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hülya Düzenli Aslan, böyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutlu olduğunu belirtti.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş ile toplum sağlığı merkezi yetkilisi Erdem Mert Korkmaz da bağımlılık çeşitleri ve bağımlılıkla mücadele konularında katılımcılara bilgi verdi.