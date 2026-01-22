Ladik\'te Kuvvetli Rüzgar Çatı Parçasını Uçurdu

Samsun'un Ladik ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle okulun çatısının bir bölümü yola uçtu.
Ladik Atatürk İlkokulunun çatısının bir bölümü kuvvetli rüzgarın etkisiyle uçarak, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Yola düşen çatı parçalarının kaldırılması için çalışma başlatıldı.
