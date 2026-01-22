Ladik\'te Rüzgar Okul Çatısını Uçurdu

SAMSUN'un Ladik ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bir ilkokulun çatısı uçtu. Çatıdan kopan sac ve demir parçaları caddeye savruldu.

Olay, saat 10.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki Atatürk İlkokulu'nda meydana geldi. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle okulun çatısı uçtu. Çatıdan kopan sac ve demir parçaları caddeye savrulurken, ihbarla bölgeye polis, itfaiye ve Ladik Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ve zabıta ekipleri de yola düşen parçaları temizledi.