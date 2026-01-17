Lefke Akademi Voleybol Takımı Bölgesel Lig\'de

Lefke Akademi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı 2025-2026 sezonunda Bölgesel Lig'de mücadele edecek.

Bilecik'te 2025 yılında kurulan ve kurulduğu günden bu yana adından söz ettiren Lefke Akademi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı 2025-2026 sezonunda Bölgesel Lig'de mücadele edecek. Bilecik'te 4 takımlı Bölgesel Lig'e katılacak olan Lefke Akademi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takım burada şampiyon olarak final müsabakalarına gitmek istiyor.

Final müsabakalarında da başarı elde ederek ilçe halkı takımı 2. Lig görmek istiyor. - BİLECİK