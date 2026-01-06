Libya'da Seçim Kurulu Gerilimi Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Libya'da Seçim Kurulu Gerilimi Artıyor

06.01.2026 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNSMIL, Libya'daki meclisler arasındaki gerilim nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu'nun yönetiminin belirsizliğinden endişe duyuyor.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Bingazi'deki Temsilciler Meclisi ile Trablus'taki Meclisin üst kanadı olarak görev yapan Devlet Yüksek Konseyi arasında Libya Yüksek Seçim Kurulu'nun yönetiminin yeniden belirlenmesi konusunda artan gerilimden derin endişe duyduğunu açıkladı.

UNSMIL'den yapılan açıklamada, Bingazi ve Trablus'taki meclisler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle Libya Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni yönetiminin 10 yılı aşkın süredir belirlenemediği belirtildi.

Temsilciler Meclisi ile Devlet Yüksek Konseyi arasındaki tırmanan gerilim nedeniyle derin endişe duyulduğu ifade edildi.

İki tarafa da diyalog ve tek taraflı adımlardan kaçınmaları çağrısı yapılan açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu'nun bugüne kadar birliğini koruyan ve seçimlerin yürütülmesinde teknik yeterliliğini ispat eden az sayıdaki ulusal kurumdan biri olduğu kaydedildi.

UNSMIL'ın bu anlaşmazlığın çözümü konusunda taraflara destek olamaya hazır olduğu ve uygulanabilir bir seçim sürecinin desteklenmesi için İmad es-Sayih yönetimindeki Yüksek Seçim Kurulu ile çalışmaya devam edeceği aktarıldı.

Temsilciler Meclisi ile Devlet Yüksek Konseyi arasındaki gerilim

Devlet Yüksek Konseyi, dün Libya Siyasi Anlaşması çerçevesinde Yüksek Seçim Kurulunun yeni başkanını seçmek için bir oturum düzenlediğini duyurmuş ve Konsey üyelerinden 108 kişinin katıldığı oturumda yapılan seçimde 63 oy olan Salah el-Kımişi Yüksek Seçim Kurulunun yeni başkanı olarak seçilmişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ise Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Muhammed Tekale'yi Libya'nın krizden kurtulmasını istememekle suçlamış, İmad es-Sayih yönetimindeki Yüksek Seçim Kurulunun yerel seçimlerde başarılı olduğunu ve yönetimi değiştirmenin gereksiz olduğunu belirtmişti.

Libya Temsilciler Meclisi ile Trablus'taki Meclisin üst kanadı Devlet Yüksek Konseyi arasında seçim yasaları konusunda ve Yüksek Seçim Kurulunun yönetiminin belirlenmesi hususunda anlaşmazlık yaşanıyor.

Bu anlaşmazlık nedeniyle ülkede yıllardır başkanlık seçimleri ve genel seçimler yapılamıyor.

Kaynak: AA

Yüksek Seçim Kurulu, Güvenlik, Güncel, UNSMIL, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'da Seçim Kurulu Gerilimi Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akrobatik hareketlerin cezası ağır oldu Akrobatik hareketlerin cezası ağır oldu
Trump’ın elinde tuttuğu şapkadaki “İran“ detayı çok şey anlatıyor Trump'ın elinde tuttuğu şapkadaki "İran" detayı çok şey anlatıyor
Ünlü mankenden boşanma davası öncesi beddualı paylaşım Ünlü mankenden boşanma davası öncesi beddualı paylaşım
Pendik’te 2 sürücü arasındaki yumruklu kavga kamerada Pendik'te 2 sürücü arasındaki yumruklu kavga kamerada
Eren Elmalı 65 gün sonra golle geri döndü Eren Elmalı 65 gün sonra golle geri döndü
Karşısında polisleri gören Sadettin Saran’dan esprili söylem Karşısında polisleri gören Sadettin Saran'dan esprili söylem

18:15
Osimhen ile tartışma yaşayan Lookman’dan paylaşım
Osimhen ile tartışma yaşayan Lookman'dan paylaşım
17:56
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
17:29
Melisa Döngel, Cihan Şensözlü ve Ezgi Eyüboğlu’nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
Melisa Döngel, Cihan Şensözlü ve Ezgi Eyüboğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
17:20
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak
17:11
Ela Rumeysa Cebeci, bir kez daha ifade verecek
Ela Rumeysa Cebeci, bir kez daha ifade verecek
16:13
Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara’yı üzerine kapanan koruması kurtardı
Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara'yı üzerine kapanan koruması kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 18:23:39. #7.11#
SON DAKİKA: Libya'da Seçim Kurulu Gerilimi Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.