Libya'dan Tunus Toplantısına Tepki

26.01.2026 03:40
Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Tunus'taki Libya konulu toplantıya ülkesinin temsil edilmediğini belirterek tepki gösterdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Tunus, Cezayir, Mısır ve BM Libya Destek Misyonunun (UNSMIL) Tunus'ta yapmayı planladığı ve ülkenin temsil edilmediği "Libya" konulu toplantıya tepki gösterdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Libya ile ilgili yapılacak tüm toplantıların ülkenin yetkili ve meşru temsilcisi olan Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yürütülmesi gerektiği belirtildi.

Tunus'ta bugün düzenlenmesi planlanan, Tunus, Cezayir ve Mısır dışişleri bakanları ile UNSMIL Başkanının katılacağı "Libya" konulu toplantıya işaret edilen açıklamada, "Libya Devleti'nin Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla temsil edilmediği herhangi bir toplantı veya istişarenin yapılmasından duyduğu çekinceyi dile getirmektedir." ifadesi kullanıldı.

Tunus Dışişleri Bakanlığı, 25 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti ve UNSMIL Başkanı Hanna Tetteh'in katılımıyla bugün "Libya" konulu bir istişare toplantısı yapılacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

