Libyalı Bakanlardan "ortak koronavirüs" açıklaması - Son Dakika
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Libyalı Bakanlardan "ortak koronavirüs" açıklaması

7 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) üç bakanı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleriyle ilgili ortak açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) üç bakanı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleriyle ilgili ortak açıklama yaptı.

Başkent Trablus'taki Başbakanlık binasında yapılan basın toplantısında, Dışişleri Bakanı Muhammed Seyyale, Sağlık Bakanı Uhmid bin Ömer ve Ulaştırma Bakanı Milat Matuk açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Seyyale halihazırda ülke dışındaki Libyalılarla ilgili bütün ülkelerdeki Büyükelçiliklerin gerekli çalışmaları başlattığını söyledi.

Başbakan Fayiz es-Serrac'ın Çin'den koronavirüsle mücadele konusunda yardım istediğini anlatan Seyyale, Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerine diplomatik temsilcilerin ülkeye girişlerinin devam edebileceğini ancak gelenlerin Sağlık Bakanlığının yapacağı kontrollerden geçirileceğini bildirdiklerini kaydetti.

- Türkiye'deki Libyalıların ülkeye dönüşleri konusu

Ulaştırma Bakanı Milat Matuk, Türkiye'deki Libyalıların ülkeye dönmesi konusunda Dışişleri Bakanlığı ile iş birliği yapılacağını aktardı.

Ülkeye giriş çıkışların 3 hafta boyunca durdurulduğunu hatırlatan Bakan Matuk, Libya dışında kalanların Tunus sınır kapısından kara yoluyla ülkeye giriş yapabileceklerini belirtti.

Libya'da koronavirüs vakası yok

Sağlık Bakanı Uhmid bin Ömer vatandaşları bakanlığın uyarılarını dikkate almaya çağırdı.

Bakanlık tarafından oluşturulan Hastalıklarla Mücadele Kurumunun koronavirüs önlemleri kapsamında ciddi bir çalışma başlattığını söyleyen Ömer, "Libya'da koronavirüs vakasına rastlanmadı ancak gerekli tüm tedbirleri aldık." ifadelerini kullandı.

Ömer ülkede koronavirüs vakasına rastlanmamış olmasının önlemler konusunda insanları rehavete sürüklememesi gerektiğini ifade ederek, ilgili diğer bakanlıklarla irtibat ve yardımlaşma halinde olduklarını vurguladı.

Libyalı Bakanlardan ortak koronavirüs açıklaması

Birleşmiş Milletler, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:44 Kaynak: AA
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