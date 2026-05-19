LÖSEV'den 19 Mayıs Kutlaması
LÖSEV'den 19 Mayıs Kutlaması

19.05.2026 14:26
LÖSEV, 19 Mayıs'ı lösemili çocuklar ve gençlerle kutlayarak Atatürk'ü andı ve umut mesajları verdi.

(ANKARA) - LÖSEV, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı lösemili çocuklar, gençler, aileler ve gönüllülerle kutladı. Türkiye'nin farklı illerinde düzenlenen etkinliklerde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk saygı ve minnetle anılırken, gençliğin umut dolu mesajları öne çıktı.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) 19 Mayıs'ı kutlamak için bir program düzenledi.

Kutlamaların merkezi, Ankara İncek'te bulunan LÖSEV Kent Yerleşkesi oldu. İçerisinde LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi ile LSV Eğitim Kurumları'nı barındıran yerleşkede düzenlenen programda, lösemiyi yenmiş gençler ve tedavileri devam eden çocuklar bir araya geldi.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından dans gösterisi ile başladı. Gün boyunca öğrenciler ve gençler tarafından hazırlanan halk oyunları, şiir dinletileri, koro performansları ve drama gösterileri izleyicilere duygu dolu ve keyifli anlar yaşattı. Samsun ve Kayseri yörelerine ait halk oyunları beğeni topladı.

"ATAM İZİNDEYİZ" MESAJI

LÖSEV Gençlik Kolları'nın, "LÖSEV Gençleri olarak daima Atatürk'ün izinde ve onun aydınlık yolunda yürüyen çağdaş LÖSEV gençleriyiz. Vazifemizin farkındayız. Türk İstiklal ve Cumhuriyetini ilelebet muhafaza edeceğiz!" sözleriyle devam eden anma töreninde gençler, "Atam İzindeyiz" mesajı verdi.

Törende konuşan LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ezer, "Geçmişe dönüp baktığımızda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının gelecek nesiller için fedakarca çabaladığını görüyoruz. Bizler de bu fedakarlıkları unutmadan çalışmalıyız. 19 Mayıs, 29 Ekimleri kutlarken o günlerin kolay kazanılmadığını bilmeliyiz. İnanıyorum ki sizler ülkeye sahip çıkacak Atatürk'ün umudu olan gençler olarak bu ülkeyi ayağa kaldıracaksınız. Durmak yok, koşmaya, hayat kurtarmaya; bilinçli gençler yetiştirerek aydınlık Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 16:12:45.
