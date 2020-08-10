Lübnan'da hükümet istifa etti - Son Dakika

Beyrut Limanı'nda yaşanan şiddetli patlamanın ardından Lübnan kabinesi istifa etti.

Lübnan'ın Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından ülkede siyasi kriz yeniden başladı. Patlamada hükümeti suçlayan halk, sokaklara akın etti. Hükümet karşıtı sloganlar atan halk, Başbakan Hassan Diyab başta olmak üzere, kabineyi istifaya çağırdı. Hükümet karşıtı eylemlerin ardından hükümette yaprak dökümü başladı. Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, ardından da Lübnan Çevre Bakanı Damianos Kattar, Adalet Bakanı Marie-Claude Najm ve bugün de Lübnan Maliye Bakanı Ghazi Wazni istifasını açıkladı.

Lübnan'da siyasi kriz devam ederken Sağlık Bakanı Hamad Hassan gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından tüm bakanların istifa ettiğini açıkladı. Hassan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Başbakan Hassan Diyab hariç tüm bakanların istifa ettiğini duyurdu. Sağlık Bakanı Hassan, Başbakan Hassan Diyab'ın ise istifasını sunmak üzere Devlet Başkanlığına gittiğini açıkladı. Sağlık Bakanının açıklamasından kısa bir süre sonra, Başbakan Hassan da Beyrut patlamasının ardından baskılar sonucu istifa etti.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta 2 bin 700 ton amonyum nitratın patlaması sonucu kentte büyük hasar meydana geldi. Halkın, hükümet karşıtı eylemleri başlatmasına neden olan patlamanın ardından liderler Lübnan için düzenlediği donörler toplantısında 252,7 milyon Euro toplandı. - BEYRUT