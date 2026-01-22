Lübnan, Litani Nehri'nin Güneyinde Kontrol Sağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Lübnan, Litani Nehri'nin Güneyinde Kontrol Sağladı

22.01.2026 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Selam, Lübnan'ın güneyinde devlet kontrolünü sağladıklarını ve reformlar uyguladıklarını belirtti.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, 50 yılı aşkın bir süredir ilk kez, ülkenin güneyindeki Litani Nehri'nin güneyinde kalan bölge üzerinde devletin tam kontrolü sağladığını belirtti.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Dünya Ekonomi Forumu'na katılmak için İsviçre'nin Davos kasabasında bulunan Selam, ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg'e röportaj verdi.

Hükümet politikasının, iki temel üzerine kurulu olduğunu söyleyen Selam, bunların başta mali reformlar ve yargının bağımsızlığını güçlendirecek bir yasa olmak üzere reformlar yoluyla devlet kurumlarını yeniden inşa etmek ve devlet görevlilerinin tayini için yeni bir mekanizma benimsemek olduğunu belirtti.

Selam, hükümetin yıllar sonra ilk kez elektrik, telekomünikasyon ve havacılık dahil olmak üzere kilit sektörlere düzenleyici kurumlar atadığını aktardı.

Ülkesinin uluslararası toplumun ve ortaklarının güvenini aşamalı ve istikrarlı bir şekilde yeniden kazanmaya başladığını kaydeden Selam, hükümetinin politikasının dayandığı bir diğer unsurun da "devletin silah üzerindeki tekelini yeniden tesis etmek" olduğunu belirtti.

Başbakan Selam, "Lübnan devletinin 50 yılı aşkın bir süredir ilk kez Litani Nehri'nin güneyi üzerinde tam ve operasyonel kontrole sahip olduğunu" ifade ederek Lübnan ordusu tarafından sunulan ve Bakanlar Kurulu tarafından da onaylanan tasarının ikinci aşaması kapsamında nehrin kuzeyindeki planın tamamlanması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Ağustos ayında alınan silahların devletin tekelinde toplanması kararını "tarihi bir an" şeklinde nitelendiren Selam, devletin zor şartlara rağmen Lübnan'ın güneyinde egemenliğini yeniden tesis etmeyi başardığı kaydetti.

Selam, Lübnan hükümetinin, ateşkesi uygulaması ve Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi için İsrail'e baskı yapılması adına diplomatik ve siyasi yolları kullanmaya, uluslararası destek toplamaya çalıştığını vurguladı.

İran'daki gelişmelere ilişkin ise Selam, Lübnan'ın Tahran ile karşılıklı saygı ve iç işlerine karışmama temelinde ilişkilerini yeniden kurmayı hedeflediğine işaret etti.

Selam, "İran'ın Lübnan'daki durum üzerinde doğrudan etkisi olan önemli bir bölgesel oyuncu" olduğunu söyledi.

Hizbullah ile İran arasındaki ilişkinin zayıfladığını düşünmediğini kaydeden Selam, Hizbullah'a sürekli ilettiği mesajın "Lübnan partisi gibi davranmaları, bölgesel gündemlerden ziyade ulusal rolüne öncelik vermeleri" olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan, Litani Nehri'nin Güneyinde Kontrol Sağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu ABD'de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu
Şırnak’ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu Şırnak'ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu
İstanbul’daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest
13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen’in ailesine tehdit mesajları 13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen'in ailesine tehdit mesajları
Japonya’da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu Japonya'da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu
Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu

17:49
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
16:43
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
16:13
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
15:34
Diyarbakır’da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 18:24:27. #7.11#
SON DAKİKA: Lübnan, Litani Nehri'nin Güneyinde Kontrol Sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.