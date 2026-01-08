Lübnan Ordusu Silah Toplama Planı Hazırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Lübnan Ordusu Silah Toplama Planı Hazırlıyor

08.01.2026 19:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan ordusu, Litani Nehri'nin kuzeyindeki silahların toplanması için plan yapacak.

Lübnan ordusunun Litani Nehri'nin kuzeyindeki silahların toplanmasına yönelik bir plan hazırlayacağı ve bunu şubat ayında bakanlar kuruluna sunacağı bildirildi.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Morcos, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Joseph Avn başkanlığında ve Başbakan Nevvaf Salam'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan bakanlar kurulu toplantısına ilişkin bilgi verdi.

Morcos, toplantı sırasında ordu komutanlığının kabineyi silahları toplama planına ilişkin bilgilendirdiğini ve bakanlar kurulunun da ordunun çabalarını ve yaptıklarını takdir ettiğini ifade etti.

Ordunun, Litani Nehri'nin kuzeyindeki silahların toplanması için bir plan hazırlayacağını ve bu planı şubat ayında kabineye sunacağını belirten Morcos, planın tüm aşamalarının mümkün olan en kısa sürede uygulanmaya devam edileceğini kaydetti.

Lübnan ordusu silahların toplanmasında Litani Nehri'nin güneyindeki ilk aşamanın hedeflerine ulaşıldığı ve ileri bir aşamaya geçildiği ancak İsrail saldırılarının ve güneydeki bölgeleri işgalinin planın tamamlanmasını olumsuz etkilediği belirtilmişti.

Birleşmiş Milletler Lübnan Özel Koordinatörü (UNSCOL) Jeanine Hennis-Plasschaert de bu sabah yaptığı açıklamada, Lübnan ordusunun Litani Nehri'nin güneyindeki bölgeyi kontrol altına aldığını duyurmasını, tüm Lübnan topraklarına yayılma ve silahları devlet kontrolünde tutma planının uygulanmasında "büyük bir gelişme" olarak değerlendirmişti.

Silahların toplanması süreci

Lübnan'da silahların devlet tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan bakanlar kurulu, orduya bu yönde bir plan hazırlama görevi vermişti.

Hükümet, eylül ayında ise ordunun hazırladığı 5 aşamalı planı memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı. Planın ilk aşaması, Litani Nehri'nin güneyindeki silahların yıl sonuna kadar toplanmasını öngörüyor. Ancak Hizbullah, silahlarını teslim etmeyeceğini çeşitli açıklamalarında dile getiriyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Ordusu Silah Toplama Planı Hazırlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mamdani’nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur’an halkın ziyaretine açıldı Mamdani'nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur'an halkın ziyaretine açıldı
Okul bahçesi kan gölüne döndü Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar Okul bahçesi kan gölüne döndü! Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar
Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
Mert Günok’tan duygusal veda Mert Günok'tan duygusal veda
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

20:01
Beşiktaş’ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
Beşiktaş'ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
19:28
Fenerbahçe’ye Szymanski’den talih kuşu
Fenerbahçe'ye Szymanski'den talih kuşu
18:57
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
18:36
Kasım Garipoğlu’nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 20:46:28. #7.11#
SON DAKİKA: Lübnan Ordusu Silah Toplama Planı Hazırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.