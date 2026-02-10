Lufthansa Pilotları Grevde - Son Dakika
Lufthansa Pilotları Grevde

10.02.2026 22:45
Lufthansa'da pilotlar ve kabin memurları, emeklilik hakları için 12 Şubat'ta grev yapacak.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'da çalışan pilotların ve kabin memurlarının, emeklilik haklarının iyileştirilmesi talebiyle 12 Şubat Perşembe günü 24 saatlik greve gideceği bildirildi.

Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC) tarafından yapılan açıklamada, Avrupa'nın en büyük hava yolu şirketlerinden olan Lufthansa'da görevli pilotlar için "emeklilik haklarının iyileştirilmesi" görüşmelerinin sonuçsuz kaldığı ve pilotlara grev çağrısında bulunulduğu belirtildi.

İş bırakma eyleminin 12 Şubat Perşembe günü yerel saatle 00.01'de başlayıp 23.59'da sona ereceği aktarılan açıklamada, greve Lufthansa'nın kargo bölümünde çalışan pilotların da katılacağı vurgulandı.

Açıklamada, geçen yıl yapılan oylamada pilotların büyük çoğunluğunun iş bırakma eylemi lehine oy kullandığı hatırlatıldı.

Öte yandan, Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu (UFO) sendikası da hem Lufthansa ve hem de bölgesel iştirak CityLine çalışanlarını greve çağırdı.

UFO'nun açıklamasında, grev kararının gerekçesi olarak, CityLine uçuş operasyonlarının planlanan kapatılma süreci ve işverenin "sosyal tazminat planı" müzakerelerini reddetmesi gösterildi.

Sendika, özellikle CityLine bünyesindeki 800 pozisyonun şirketin yeni stratejisi nedeniyle tehlikede olduğunu savunuyor.

UFO'nun toplu iş sözleşmesi uzmanı Harry Jaeger, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yönetimin "verimlilik" ve "esneklik" adı altında çalışanların özel hayat planlamasını zorlaştıran koşullar dayattığını ve koruyucu mekanizmalar üzerine müzakereyi reddettiğini öne sürdü.

Grev nedeniyle Frankfurt ve Münih başta olmak üzere Hamburg, Berlin ve Düsseldorf gibi ana merkezlerden yapılacak CityLine kalkışlarında ciddi iptaller bekleniyor.

Alman basınında yer alan haberlerde ise, grevlerin arka planında Lufthansa yönetiminin "City Airlines" ve "Discover" gibi yeni iştirakler kurarak maliyetleri düşürme stratejisi yattığına dikkat çekildi.

Lufthansa'nın Üst Yöneticisi (CEO) Carsten Spohr'un "büyüme sadece kar edilen yerde olur" ilkesi doğrultusunda, daha düşük ücretli personelin çalıştığı bu yeni şirketlerin, köklü birimleri baskı altına aldığı ifade ediliyor.

Lufthansa, bu hafta merkez üssü Frankfurt'ta yeni iştiraki City Airlines'ın operasyonlarına başlayacağını duyurmuştu.

Mevcut CityLine biriminin yerini alması beklenen City Airlines'ın yıl sonuna kadar 7 uçaklık bir filoya ulaşması planlanıyor.

Yolcuların bilet alırken ayırt edemediği bu yapısal değişim, sendikalar tarafından mevcut çalışanların haklarını geriletmeye yönelik bir hamle olarak nitelendiriliyor.

Kaynak: AA

