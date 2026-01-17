Lüleburgaz'da Kaza: Araç Ters Döndü

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde yoldan çıkıp, ters dönen otomobildeki sürücü yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, ilçenin D100 kara yolu Lüleburgaz Şehir Mezarlığı mevkisinde meydana geldi. M.B. idaresindeki 34 BB 2363 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki yeşillik alana geçti. Otomobil ters dönerek dururken, sürücü M.B. yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü M.B., ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza güvenlik kamerasına da yansıdı.
Haber - Kamera: Hamza DALGIÇ/ LÜLEBURGAZ (Kırklareli),
