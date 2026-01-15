Lüleburgaz İtfaiyesi 2025'te 1017 Yangına Müdahale Etti - Son Dakika
Lüleburgaz İtfaiyesi 2025'te 1017 Yangına Müdahale Etti

15.01.2026 14:35
Lüleburgaz İtfaiyesi, 2025 yılında 1017 yangın, 143 trafik kazası ve 551 arama-kurtarma gerçekleştirdi.

(KIRKLARELİ) - Lüleburgaz İtfaiyesi, 2025 yılında bin 17 yangına müdahale etti. Yangınların 461'ini ot ve anız yangınları oluşturdu.

Lüleburgaz İtfaiyesi, geride kalan yılda yangın, can kurtarma ve arama faaliyetleriyle önemli bir performans gösterdi. Lüleburgaz İtfaiyesi, 2025 yılında bin 17 yangına müdahale ederken; 143 trafik kazası ve 551 arama-kurtarma çalışmasında görev aldı.

2025 yılında müdahale edilen yangınların 156'sını konut, 41'ini iş yeri-fabrika, 64'ünü araç, 31'ini trafo-elektrik panosu, 234'ünü çöp ve çöplük, 23'ünü samanlık-balya, 6'sını orman ve koru, 1'ini ise doğal gaz kaynaklı yangınlar oluşturdu.

Yangınların 461'i de ot ve anız yangınlarından oluştu. Ot ve anız yangınlarının en çok yaşandığı aylar 120 yangının meydana geldiği ağustos ve 114 yangının meydana geldiği temmuz ayları oldu. 2025 yılı içerisinde gelen ihbarlardan 22'si ise asılsız çıktı.

Lüleburgaz İtfaiyesi, yangınların yanı sıra trafik kazalarında da can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi için mücadele etti. Ekipler, 2025 yılı içinde 143 trafik kazasına müdahale etti. Lüleburgaz İtfaiyesi, 2025 yılında 551 arama-kurtarma çalışmasında görev aldı.

