M7 metrosunda aktarma çilesi devam ediyor! Mecidiyeköy için aylar sonra tarih verildi

İstanbul’un en yoğun metro hatlarından M7'de aylardır süren aksaklığın sona ermesi için takvim belli oldu. Onarım ihalesi tamamlanan Mecidiyeköy- Çağlayan arasındaki tünelde çalışmaların aralık ayında bitirilmesi, hattın kesintisiz hizmete dönmesi hedefleniyor.

“ARALIK AYININ İKİNCİ HAFTASINDA AÇMAYI PLANLIYORUZ”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin ekim ayı oturumunda konuşan İBB Meclis Üyesi Onur Özyurt, teknik inceleme ve hasar tespitinin ardından onarım ihalesinin tamamlandığını söyledi. Özyurt, “ Aralık ayının ikinci haftasında mevcut istasyonu tekrar hizmete açmayı planlıyoruz” dedi. Açılış takviminin, yüklenici firmanın sürdürdüğü tünel onarım çalışmalarının ilerleyişine bağlı olduğu belirtildi.

TÜNELE SIZAN SU RAYLARI BOZDU

Mecidiyeköy ile Çağlayan arasındaki tünelde bulunan makas bölgesinde yeraltı suyu akışının aniden artması, rayların bir bölümünde hasara yol açtı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, nisan ayındaki yoğun yağışların ardından raylarda deformasyon tespit edildiğini açıklamıştı. Güvenlik gerekçesiyle ilgili tünel kesimi 27 Nisan’da ulaşıma kapatıldı.

Alpkökin, hattın tünellerinin 2015-2016 yıllarında inşa edildiğini, 2021'de de benzer bir onarıma ihtiyaç duyulduğunu belirtmişti. Alpkökin temmuz ayında yaptığı açıklamada, Mecidiyeköy’ün 2026 yılının sonuna doğru yeniden tam kapasite yolcu kabul etmeye başlamasının hedeflendiğini söylemişti.

SEFERLER AKTARMALI YAPILIYOR

Onarım çalışmaları süresince M7 hattında seferler bölünmüş şekilde sürdürülüyor. Mahmutbey ile Nurtepe arasında çift hat üzerinden normal seferler yapılıyor. Nurtepe-Çağlayan ve Mecidiyeköy-Yıldız arasında ise tek hat üzerinden mekik seferleri düzenleniyor. Kapalı kesimde yolcular, İETT’nin ücretsiz otobüs seferleriyle taşınıyor. Nurtepe’den binen yolcular Mecidiyeköy Meydanı’na götürülürken, Nurtepe yönüne gidecek yolcular Mecidiyeköy’deki duraklardan otobüslere binebiliyor.

KABATAŞ UZANTISI 2027'DE

İBB, hattın Beşiktaş ve Kabataş istasyonlarını kapsayan uzantısının 2027'de açılmasını öngörüyor. Uzantının tamamlanmasıyla hattın uzunluğu 24,5 kilometreye, istasyon sayısı da 19'a çıkacak. İBB Başkanvekili Nuri Aslan da sipariş edilen 300 yeni trenden 104'ünün M7 hattında hizmet vereceğini açıkladı. Aslan’ın açıklamasına göre hattın kapasitesi yüzde 130 artacak, ilk teslimatlar ise 2027'nin ikinci yarısında yapılacak.