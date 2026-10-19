M7 metrosunda aktarma çilesi devam ediyor! Mecidiyeköy için aylar sonra tarih verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

M7 metrosunda aktarma çilesi devam ediyor! Mecidiyeköy için aylar sonra tarih verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
M7 metrosunda aktarma çilesi devam ediyor! Mecidiyeköy için aylar sonra tarih verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul’da M7 Yıldız-Mahmutbey metro hattında, tünele sızan suyun raylara zarar vermesi nedeniyle 27 Nisan’da ulaşıma kapatılan Mecidiyeköy-Çağlayan kesimi için tarih verildi. İBB Meclis Üyesi Onur Özyurt, Mecidiyeköy’de normal seferlere aralık ayının ikinci haftasında dönülmesinin planlandığını açıkladı. Günde ortalama 250 bin yolcu taşıyan hatta seferler, yaklaşık 6 aydır aktarmalı ve kısmen tek hat üzerinden yapılıyor.

İstanbul’un en yoğun metro hatlarından M7'de aylardır süren aksaklığın sona ermesi için takvim belli oldu. Onarım ihalesi tamamlanan Mecidiyeköy- Çağlayan arasındaki tünelde çalışmaların aralık ayında bitirilmesi, hattın kesintisiz hizmete dönmesi hedefleniyor.

“ARALIK AYININ İKİNCİ HAFTASINDA AÇMAYI PLANLIYORUZ”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin ekim ayı oturumunda konuşan İBB Meclis Üyesi Onur Özyurt, teknik inceleme ve hasar tespitinin ardından onarım ihalesinin tamamlandığını söyledi. Özyurt, “ Aralık ayının ikinci haftasında mevcut istasyonu tekrar hizmete açmayı planlıyoruz” dedi. Açılış takviminin, yüklenici firmanın sürdürdüğü tünel onarım çalışmalarının ilerleyişine bağlı olduğu belirtildi.

TÜNELE SIZAN SU RAYLARI BOZDU

Mecidiyeköy ile Çağlayan arasındaki tünelde bulunan makas bölgesinde yeraltı suyu akışının aniden artması, rayların bir bölümünde hasara yol açtı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, nisan ayındaki yoğun yağışların ardından raylarda deformasyon tespit edildiğini açıklamıştı. Güvenlik gerekçesiyle ilgili tünel kesimi 27 Nisan’da ulaşıma kapatıldı.

Alpkökin, hattın tünellerinin 2015-2016 yıllarında inşa edildiğini, 2021'de de benzer bir onarıma ihtiyaç duyulduğunu belirtmişti. Alpkökin temmuz ayında yaptığı açıklamada, Mecidiyeköy’ün 2026 yılının sonuna doğru yeniden tam kapasite yolcu kabul etmeye başlamasının hedeflendiğini söylemişti.

SEFERLER AKTARMALI YAPILIYOR

Onarım çalışmaları süresince M7 hattında seferler bölünmüş şekilde sürdürülüyor. Mahmutbey ile Nurtepe arasında çift hat üzerinden normal seferler yapılıyor. Nurtepe-Çağlayan ve Mecidiyeköy-Yıldız arasında ise tek hat üzerinden mekik seferleri düzenleniyor. Kapalı kesimde yolcular, İETT’nin ücretsiz otobüs seferleriyle taşınıyor. Nurtepe’den binen yolcular Mecidiyeköy Meydanı’na götürülürken, Nurtepe yönüne gidecek yolcular Mecidiyeköy’deki duraklardan otobüslere binebiliyor.

KABATAŞ UZANTISI 2027'DE

İBB, hattın Beşiktaş ve Kabataş istasyonlarını kapsayan uzantısının 2027'de açılmasını öngörüyor. Uzantının tamamlanmasıyla hattın uzunluğu 24,5 kilometreye, istasyon sayısı da 19'a çıkacak. İBB Başkanvekili Nuri Aslan da sipariş edilen 300 yeni trenden 104'ünün M7 hattında hizmet vereceğini açıkladı. Aslan’ın açıklamasına göre hattın kapasitesi yüzde 130 artacak, ilk teslimatlar ise 2027'nin ikinci yarısında yapılacak.

İstanbul Büyükşehir BelediyesiMecidiyeköyNuri AslanMahmutbeyİstanbulÇağlayanBeşiktaşKabataşNurtepeAralıkGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • sade vatandaş sade vatandaş:
    bu hat yapıldığında sancılı doğdu alt yapısı iyice araştırılmadan iktidr zamanında alalacele inşaatı başladı alibeyköy tramvay hattıda böyle hatalı imal edildi haliç kısmında aylarca kazık çakılarak düzeltme yapıldı patlak melen barajıda ülkenin ekonomiside aynı zihniyetin eseri 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı
Yeşil pasaportlu Türk memur ülkeye alınmadı Sebebi çok konuşulacak Yeşil pasaportlu Türk memur ülkeye alınmadı! Sebebi çok konuşulacak
Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu Onunla alay edenler şimdi tanıyamıyor Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu! Onunla alay edenler şimdi tanıyamıyor
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
İşte gerçek emek Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi İşte gerçek emek! Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Gece yarısı açıldı 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü Gece yarısı açıldı! 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü
21 yaşındaki futbolcunun gol sevinci olay oldu 21 yaşındaki futbolcunun gol sevinci olay oldu
12:08
Pep Guardiola’dan Filistin için dünyaya çağrı: Sessiz kalmak da taraf tutmaktır
Pep Guardiola'dan Filistin için dünyaya çağrı: Sessiz kalmak da taraf tutmaktır
11:57
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede buluştu
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede buluştu
11:43
Bir büyükşehir daha AK Parti’ye mi geçiyor Kulisleri hareketlendiren fotoğraf
Bir büyükşehir daha AK Parti'ye mi geçiyor? Kulisleri hareketlendiren fotoğraf
11:37
Galatasaray’dan UEFA’ya başvuru Ülke yangın yeri
Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru! Ülke yangın yeri
11:28
İrfan Can Eğribayat’ın 12 yıllık fotoğrafı ortaya çıktı Taraftarlar bunu konuşuyor
İrfan Can Eğribayat'ın 12 yıllık fotoğrafı ortaya çıktı! Taraftarlar bunu konuşuyor
11:23
Milyonların dört gözle beklediği haber Çalışma süresi kısalıyor mu
Milyonların dört gözle beklediği haber! Çalışma süresi kısalıyor mu?
10:44
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı Sonrası korkunç
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
10:27
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 12:25:04. #7.13#
SON DAKİKA: M7 metrosunda aktarma çilesi devam ediyor! Mecidiyeköy için aylar sonra tarih verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei