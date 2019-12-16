Maçın ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor Maçın ardından - Son Dakika Spor

Maçın ardından

6 saat önce

Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, ortaya koydukları futbolun gelecek maçlar için kendilerine umut verdiğini söyledi.

Maçın ardından, System.String[]

Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, ortaya koydukları futbolun gelecek maçlar için kendilerine umut verdiğini söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaman, "Bu bir puan, sıralamadaki yerimizi değiştirmeyecek ama nihayet dirençli bir takım görüntümüz vardı." dedi.

"Maçın önü, içi ve arkasıyla ilgili anlatılacak çok bir durum yok. Bugün bir farklılık yapalım ve sonuçtan yola çıkarak başlayalım. Puan durumundaki yerimizi çok değiştirecek, yani biraz daha moral kazandıracak, yukarı taşıyacak bir durum olmadı sonuç olarak." ifadelerini kullanan Kocaman, şöyle konuştu:

"Son haftalardaki özellikle deplasmanlara değinmek gerek, çünkü içeride oynadığımız Malatya, Gaziantep ve Beşiktaş karşılaşmaları nispeten kendi oyunumuza yakın oyunlar oynadığımız maçlar olarak gözüktü. Ancak deplasmanlarda çok kolay çözülen, kırılgan, kolay pozisyon veren, kolay goller yiyen bir takım pozisyonundaydık. Bu deplasmandan puan almak çok kolay değildi. Geçen hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi gibi bir gruptan çıkmayı başarmış bir takım karşısında derli toplu bir şekilde sahadaydık. Buradan alınan puan, direncimizi yukarıya çıkarma, biraz takıma umut ve güç verme açısından önemli."

İttifak Holding, Başakşehir, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Süper Lig'de 15. hafta tamamlandı! İşte puan durumu
Herkes kaybetti, Sivas kazandı! 15. haftaya Sivas damgası Okan Buruk yedek kulübesinin camlarını kırdı! Son dakika: UEFA'dan Galatasaray'a soruşturma

Son Dakika Haberleri
05:39 Çift maç haftasında Fenerbahçe ve Efes deplasmanda! Euroleague iddaa oranları... - Son Dakika Spor
00:24 Mehmet Özdilek: Konsantrasyonumuz yüksekti - Son Dakika Spor
00:24 Aykut Kocaman: Dirençli bir takım görüntüsü verdik - Son Dakika Spor
00:09 Ünal Karaman'a tepki: "Bu takım neden oynamıyor" - Son Dakika Spor
00:09 Okan Buruk: "Saygı duyuyorum, bizi uyuttular" - Son Dakika Spor
23:17 Okan Buruk yedek kulübesinin camlarını kırdı! - Son Dakika Spor
23:01 Son dakika: UEFA'dan Galatasaray'a soruşturma - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 05:57:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Maçın ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]