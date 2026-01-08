Macron: ABD Müttefiklerine Sırt Dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Macron: ABD Müttefiklerine Sırt Dönüyor

08.01.2026 18:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Macron, ABD'nin müttefiklerine sırt döndüğünü ve çok taraflılık kurumlarının zayıfladığını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin bazı müttefiklerine giderek sırt döndüğünü belirtti.

Fransa'nın başkenti Paris'te Büyükelçiler Konferansı başladı.

Macron, konferansta yaptığı konuşmada, "Çok taraflılık kurumları giderek daha az iyi çalışıyor." dedi.

Büyük güçlerin dünyayı paylaşmaya çalıştığı bir dünyaya doğru gidildiği değerlendirmesinde bulunan Macron, "ABD yerleşik bir güç ancak giderek bazı müttefiklerine sırtını dönüyor ve yakın zamanda hala savunduğu uluslararası kuralları aşıyor." şeklinde konuştu.

Çin'in ticaret konusunda ve ABD'nin de uluslararası arenada agresif bir tavır sergilediğine işaret eden Macron, Rusya'nın dünyadaki "istikrarsızlaştırıcı güçlerden" biri olduğunu söyledi.

Macron, dünyada açık bir şekilde "sömürge süreçleri" yaşanmakta olduğunu dile getirerek, "Fransızların ve Avrupalıların, artık pratikte kendi gerçekleriyle uyuşmayan sömürge karşıtı söylemlerle karşı karşıya kaldığını" savundu.

"Yeni sömürgeciliği ve yeni emperyalizmi reddediyoruz; ayrıca vasallığı ve yenilgiyi reddediyoruz." diyen Macron, Avrupa'nın ABD ve Çin'e karşı daha az bağımlı olarak doğru yönde ilerlediği değerlendirmesinde bulundu.

Macron, küresel yönetişimin reform edilmesi için inisiyatif alınması gerektiğini belirterek, "Her gün insanlar kendi kendine 'Ya Grönland işgal edilirse? ya Kanada 51. eyalet olma tehdidine maruz kalırsa ya da Tayvan daha fazla çevrelenirse?' diye soruyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Emmanuel Macron, Diplomasi, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Fransa, Paris, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macron: ABD Müttefiklerine Sırt Dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mamdani’nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur’an halkın ziyaretine açıldı Mamdani'nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur'an halkın ziyaretine açıldı
Okul bahçesi kan gölüne döndü Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar Okul bahçesi kan gölüne döndü! Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar
Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
Mert Günok’tan duygusal veda Mert Günok'tan duygusal veda
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

20:45
Şakır şakır yağan yağmura aldırmayan Abraham’ın hareketleri gülümsetti
Şakır şakır yağan yağmura aldırmayan Abraham'ın hareketleri gülümsetti
20:01
Beşiktaş’ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
Beşiktaş'ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
18:57
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
18:36
Kasım Garipoğlu’nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 20:53:13. #7.11#
SON DAKİKA: Macron: ABD Müttefiklerine Sırt Dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.