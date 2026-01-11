Maden İşçileri Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Maden İşçileri Yılın Kareleri Oylamasında

Maden İşçileri Yılın Kareleri Oylamasında
11.01.2026 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'daki maden işçileri, AA'nın 'Yılın Kareleri' fotoğraf oylamasına katıldı. Oylama 31 Ocak'a kadar sürecek.

Adıyaman'da maden işçileri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Eti Bakır Adıyaman Maden İşletmesi'nde çalışan işçiler, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" özel kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını seçen işçiler, "Portre" özel kategorisinde ise Cem Genco'nun "Altın değerinde", "Haber" kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Alaz Atlı" karesini tercih etti.

Madenciler, "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası", "Günlük Hayat" kategorisinde de Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafını oyladı.

Maden işçisi Osman Aslan, AA muhabirine, fotoğrafları seçmekte zorlandığını söyledi.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirten Aslan, "Ajans muhabirlerine teşekkür ederiz. Genelde zorluklar içerisinde olan kareleri seçtik çünkü bizim işimizde zor ve meşakkatli, yer altında cevher çıkarıyoruz." dedi.

Oylama 31 Ocak'a kadar sürecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelindeki oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Adıyaman, Ekonomi, Güncel, Maden, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maden İşçileri Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar

14:17
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
13:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım
13:18
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
13:06
Hapishaneye atılan Maduro’dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim
Hapishaneye atılan Maduro'dan ilk mesaj: İyiyim ve üzgün değilim
12:35
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
12:16
Maliye, “konkordato hilesi“ yapan denetim kuruluşlarını cezasız bırakmadı
Maliye, "konkordato hilesi" yapan denetim kuruluşlarını cezasız bırakmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 14:52:11. #7.11#
SON DAKİKA: Maden İşçileri Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.