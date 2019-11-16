Maden Makinaları İmalatçıları Derneği'nin faaliyetleri BEÜ'de ele alındı

Zonguldak Valiliği önderliğinde gerçekleşen ve Zonguldak, Bartın ile Karabük illerini kapsayan Çelik Kümelenme Projesinde Zonguldak il merkezi küme misyonu olarak belirlenen maden makinası üretimi hedefi ile kurulan Zonguldak Maden Makinaları İmalatçıları Derneği'nin (MAKZON) faaliyetleri BEÜ'de ele alındı.



BEÜ Rektör Yrd. Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel'in katılımıyla gerçekleşen toplantıya, Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Umut Güneş Sefercik, kurulum aşamasında olan Zonguldak BEÜ Maden ve Maden Makinaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Proje Koordinatörü Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Hakan Kaya, MAKZON Dernek ve Kooperatif temsilcileri, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) temsilcileri ve Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (ZESOB) temsilcileri katıldı.



Toplantıda, MAKZON'un kuruluşundan bugüne dek gelişimi ve gelecekteki işleyişinde dikkat edilebilecek hususlar masaya yatırıldı. Üniversite, Kamu ve Sanayi işbirliklerinin de ele alındığı toplantıda milli katma değeri yüksek ürün üretimi noktasında önemli fikir alışverişleri gerçekleşti. - ZONGULDAK