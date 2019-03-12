Son Dakika Haberleri: Maduro: "Elektrik Yavaş Yavaş Gelecek"

Maduro: "Elektrik Yavaş Yavaş Gelecek"

1 saat önce

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, elektriklerin yavaş yavaş geleceğini söyledi.

Maduro:
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, elektriklerin yavaş yavaş geleceğini söyledi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yaptığı açıklamada, ülkede devam eden elektrik kesintisinin suçlu beyinler tarafından gerçekleştirilen elektronik bir darbe olduğunu söyleyerek elektriklerin yavaş yavaş geleceğini söyledi. Maduro, "ABD'nin emperyalist hükümeti bu saldırı emrini verdi" diyerek ABD'yi elektrik dağıtım merkezine saldırmakla suçladı, ancak iddia için kanıt sunmadı. Ülkede okulların ve iş yerlerinin 48 saat daha hizmet vermeyeceğini duyuran Maduro, "Bu kolay değil" diyerek Venezuela halkını tebrik etti ve ülkenin yavaş yavaş toparlanacağını sözlerine ekledi. Maduro sözlerinin devamında, "Biz doğru taraftayız. Venezuella'ya yapılan en büyük darbede büyük bir zafer kazanmaya doğru gidiyoruz" dedi.

Venezuela'nın büyük bölümüne elektrik sağlayan Simon Bolivar hidroelektrik santralinde Perşembe günü meydana gelen arıza nedeniyle ülkenin 23 eyaletinin 22'sinde elektrik kesintisi yaşanmıştı. Hükümet, Guri adıyla da bilinen hidroelektrik santraline saldırı düzenlendiğini ve bunun sonucunda ülkenin elektriksiz kaldığını açıklamıştı. Muhalifler ise elektrik kesintisinin yenilenmeyen altyapı sebebiyle meydana geldiğini ileri sürmüş ve bu durum nedeniyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve hükümeti suçlamıştı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:16 Kaynak: İHA

Nicolas Maduro, Venezuela, Güncel
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