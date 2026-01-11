Maduro'nun Oğlundan Bağışıklık Mesajı

KARAKAS, 11 Ocak (Xinhua) -- Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlu milletvekili Nicolas Maduro Guerra, ABD'de gözaltında tutulan babasının avukatları aracılığıyla mesaj yolladığını, mesajında sağlık durumunun iyi olduğunu ve kararlı duruşunu muhafaza ettiğini belirttiğini söyledi.

Guerra, iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi liderlerine hitaben yaptığı konuşmada, "Avukatlar anne ve babamın güçlü olduklarını ve üzülmememiz gerektiğini söylediler" dedi.

Guerra, babasının mesajındaki "Bizler iyiyiz. Ben bir savaşçıyım" sözlerini aktardı.

Maduro ve eşi Cilia Flores, 3 Ocak'ta ABD güçlerinin Venezuela'nın başkenti Karakas ve diğer üç kente düzenlediği askeri saldırılarda alıkonmuş ve ABD'de gözaltına alınmıştı. Operasyon dünya çapında kınama ve endişeyle karşılandı.

Guerra, babasının yılmadığını söylerken, hükümet ve destekçilerinin "birlik içinde ve kararlı" olduğunu ifade etti.