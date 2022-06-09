Mahir Polat'tan Kozak Yaylası'na Maden Ocağı Tepkisi: "Hiçbir Güzelliğe, Değere Saygı Duymayan Talan Zihniyeti. Yeter Artık" - Son Dakika
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Mahir Polat'tan Kozak Yaylası'na Maden Ocağı Tepkisi: "Hiçbir Güzelliğe, Değere Saygı Duymayan Talan Zihniyeti. Yeter Artık"

09.06.2022 12:18
Mahir Polat'tan Kozak Yaylası'na Maden Ocağı Tepkisi: "Hiçbir Güzelliğe, Değere Saygı Duymayan Talan Zihniyeti. Yeter Artık"

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, İzmir'in Bergama ilçesi Kozak Yaylası'na açılmak istenen maden ocaklarına tepki göstererek, “Bir tarafta Kozak Yaylası’nı, fıstık çamlarını kurtarmak için var gücüyle çalışan insanlar, diğer tarafta hiçbir güzelliğe, değere saygı duymayan talan zihniyeti. Yeter artık” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, İzmir'in Bergama ilçesi Kozak Yaylası'na açılmak istenen maden ocaklarına tepki göstererek, "Bir tarafta Kozak Yaylası'nı, fıstık çamlarını kurtarmak için var gücüyle çalışan insanlar, diğer tarafta hiçbir güzelliğe, değere saygı duymayan talan zihniyeti. Yeter artık!" dedi.

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu üyesi Mahir Polat, Kozak Yaylası'na açılmak istenen maden ocaklarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Kozak Yaylası'nı Bergama – Ayvalık arasında uzanan fıstık çamı ormanlarıyla kaplı Türkiye'nin eşsiz bir güzelliği olarak nitelendiren Polat, yaylanın antik dönemden bu yana kaliteli ve lezzetli çam fıstığı üretiminin merkezi olduğunu vurguladı. Bölgede düşen verim kaybına da işaret eden Polat, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Son yıllarda rekolte kaybı var. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Ormancılar Derneği ile Bergama Kozak Yaylası'nda çam fıstığındaki verim düşüklüğüne çözüm üretmek için çok büyük bir çaba harcıyor. İklim krizinin etkilerinin yanı sıra verim düşüklüğüne neden olduğu belirlenen zararlı bir böceğin de popülasyonunun azaltılması için çalışmalar ciddiyetle sürüyor. Rekolte kaybının önüne geçmek üreticiye nefes aldıracak ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak. Kozak Yaylası'nı gelecek kuşaklar için kurtarmalıyız."

"BAKANLIK TALANA GÖZ YUMMAMALI"

Bölgede madencilik faaliyetleri için her geçen gün yeni bir başvurunun yapıldığını aktaran Polat, "Bölgedeki maden ocakları, taş ocakları, altın madeni faaliyetleri Kozak Yaylası'nın eşsiz güzelliğini, fıstık rekoltesini, yaylanın ev sahipliği yaptığı doğal hayatı doğrudan etkiliyor. Hava ve su kirliliğine sebep oluyor. Her geçen gün şirketler bölgede madencilik faaliyetleri konusunda yeni bir girişimde, ÇED başvurusunda bulunuyor. "ÇED olumlu" kararları mahkeme yoluyla iptal edilse de şirketler bir şekilde iptal kararlarının arkasından dolaşıyor. Bakanlık bu talana artık göz yummamalı" dedi.

"YETER ARTIK!"

UNESCO Dünya Kültür Mirası koruma bölgesinde olan ve "Ekolojik Hassas Bölge" olarak tanımlanan Kozak Yaylası'na en son bir granit mermer taşı ocağı için ÇED başvurusu yapıldığını belirten Polat, "Yüzlerce ağaç kesilecek, hava kirlenecek, su kirlenecek. Patlatma yöntemi kullanılacağı için tüm bölge olumsuz etkilenecek. Fıstık ağaçlarındaki verim iyice düşecek" ifadesini kullandı. Kozak Yaylası'nın ranta kurban edilecek hali kalmadığına dikkat çeken Polat, "Bir tarafta Kozak Yaylası'nı, fıstık çamlarını kurtarmak için var gücüyle çalışan insanlar, diğer tarafta hiçbir güzelliğe, değere saygı duymayan talan zihniyeti. Yeter artık!" dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahir Polat'tan Kozak Yaylası'na Maden Ocağı Tepkisi: 'Hiçbir Güzelliğe, Değere Saygı Duymayan Talan Zihniyeti. Yeter Artık' - Son Dakika

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