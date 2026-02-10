Mahkeme Hakimine Saldırı Girişimi - Son Dakika
Mahkeme Hakimine Saldırı Girişimi

10.02.2026 11:33
Küçükçekmece'de bir avukat, mahkeme hakimine saldırmaya çalışarak gözaltına alındı.

Küçükçekmece Adliyesi Asliye Hukuk Mahkemesi kaleminde çıkan tartışmada, mahkeme hakimine yönelik saldırı girişiminde bulunan avukat, hakkında "kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Küçükçekmece Adliyesi Asliye Hukuk Mahkemesi kaleminde ilgili mahkeme hakiminin bulunduğu sırada, mahkeme kalem personeline meslek ve kimlik bilgilerini açıklamayan bir kişinin dosyanın esasıyla ilgili hakimle tartıştığı, bu kişinin İstanbul Barosuna kayıtlı avukat P.S. olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, mahkeme hakiminin yaptığı konuşmaların hukuken uygun olmadığını söylemesi üzerine P.S'nin mahkeme hakimine "Siz ne bu kibir, mahkemenin kararının istinafta bozulması zoruna mı gitti?" diyerek bağırmaya başladığı, tartışmanın büyümemesi adına dışarı çıkması istendiğinde agresif tavırlarına devam ettiği, "Çıkmıyorum, polis mi çağıracaksın?" diyerek yazı işleri müdürünün masasına sert bir şekilde yumrukla vurduğu aktarıldı.

Çağrı üzerine olay yerine gelen polis memurlarının müdahalesine rağmen P.S'nin saldırgan tavırlarının devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Mahkeme hakimine saldırmaya çalıştığı esnada olay yerinde bulunan kişiler tarafından engellendiği, olayla ilgili mahkeme hakimi, yazı işleri müdürü ve zabıt katibi tarafından tutanak düzenlenmiş olup, mahkeme hakiminin şikayeti üzerine avukat P.S. hakkında üzerine atılı 'kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan derhal soruşturma başlatılmıştır. İlgili hakkında soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilmiştir." denildi.

Açıklamada, hakimlerin, yargılama faaliyetini kamu adına, Anayasa'dan aldığı yetkiyle hukuka uygun bir şekilde, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleriyle görevlerini yürüttükleri belirtilerek, "Bu görevi icra eden bir hakime yönelik her türlü fiziki veya sözlü saldırı, demokratik hukuk devletinin temel ilkelerine, adaletin tarafsızlığına ve toplumun huzuruna zarar vermektedir. Avukatlık mesleğinin özünde, hukukun üstünlüğünü savunmak, hakkı ve adaleti temsil etmek vardır. Avukat, yargının kurucu unsuru, adaletin ayrılmaz parçasıdır. Bu nedenle gerçekleştirilen şiddet eyleminin hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Şiddet, hiçbir koşulda ve hiçbir meslek mensubu tarafından meşrulaştırılamaz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

