Çalışanlar dikkat! Patronuna söylediği söz hakaret sayılmadı, üstüne bir de tazminat aldı

İngiltere’de çalışma hayatı ve ifade özgürlüğü sınırlarını yeniden tartışmaya açan sıra dışı bir dava sonuçlandı. Yeni yöneticisinin mesleki donanımını sorguladığı için kapı dışarı edilen kıdemli mühendis Andrew Estcourt, hukuk mücadelesinden yaklaşık 4 milyon TL (66.295 sterlin) tazminatla ayrıldı.

“NİTELİKSİZ” ELEŞTİRİSİYLE BAŞLAYAN KRİZ

Mühendis Andrew Estcourt, ekibinin başına geçen yeni yöneticinin nitelikli bir mühendis olmadığını ve teknik açıdan yetersiz kaldığını fark edince bu durumu raporlamaya karar verdi. Estcourt, üç ay boyunca hem yüz yüze görüşmelerde hem de e-posta yazışmalarında amirinin işi yürütme kabiliyetine dair ciddi şüphelerini dile getirerek açıkça “niteliksiz” dedi.

KONU YARGIYA TAŞINDI

Şirket, Estcourt’un bu eleştirilerini "iş akışını engellemek" olarak nitelendirerek deneyimli mühendisin görevine son verdi. Yaşadığı süreci mahkemede anlatan Estcourt, bu ayrılığın mesleki onurunu zedelediğini vurgulayarak, "Sektördeki saygınlığım zarar gördü, toplumdan soyutlandım ve ağır bir depresyona sürüklendim. Bu süreçte sağlığım da bozuldu ve hipertansiyon teşhisi kondu."ifadelerini kullandı.

MAHKEMEDEN EMSAL KARARI

Dosyayı inceleyen iş mahkemesi, iş dünyasında çok konuşulacak bir karara imza attı. Hakim, bir çalışanın amirinin yetkin olmadığını defalarca dile getirmesinin, tek başına bir "işten çıkarma gerekçesi" sayılamayacağına hükmetti. Mahkeme, Estcourt’un haksız yere işten çıkarıldığına karar vererek, şirketin eski çalışanına maddi ve manevi zararlarını karşılaması için 66 bin 295 sterlin yaklaşık yaklaşık (4 milyon TL) ödemesini kararlaştırdı.