Çalışanlar dikkat! Patronuna söylediği söz hakaret sayılmadı, üstüne bir de tazminat aldı

04.04.2026 19:18
İngiltere’de bir iş mahkemesi, yöneticisinin mesleki yetkinliğini sorguladığı ve açıkça “niteliksiz” dediği gerekçesiyle işten çıkarılan mühendisi haklı bularak, şirketin yaklaşık 66 bin 295 sterlin tazminat ödemesine hükmetti.

İngiltere’de çalışma hayatı ve ifade özgürlüğü sınırlarını yeniden tartışmaya açan sıra dışı bir dava sonuçlandı. Yeni yöneticisinin mesleki donanımını sorguladığı için kapı dışarı edilen kıdemli mühendis Andrew Estcourt, hukuk mücadelesinden yaklaşık 4 milyon TL (66.295 sterlin) tazminatla ayrıldı.

“NİTELİKSİZ” ELEŞTİRİSİYLE BAŞLAYAN KRİZ

Mühendis Andrew Estcourt, ekibinin başına geçen yeni yöneticinin nitelikli bir mühendis olmadığını ve teknik açıdan yetersiz kaldığını fark edince bu durumu raporlamaya karar verdi. Estcourt, üç ay boyunca hem yüz yüze görüşmelerde hem de e-posta yazışmalarında amirinin işi yürütme kabiliyetine dair ciddi şüphelerini dile getirerek açıkça “niteliksiz” dedi.

KONU YARGIYA TAŞINDI

Şirket, Estcourt’un bu eleştirilerini "iş akışını engellemek" olarak nitelendirerek deneyimli mühendisin görevine son verdi. Yaşadığı süreci mahkemede anlatan Estcourt, bu ayrılığın mesleki onurunu zedelediğini vurgulayarak, "Sektördeki saygınlığım zarar gördü, toplumdan soyutlandım ve ağır bir depresyona sürüklendim. Bu süreçte sağlığım da bozuldu ve hipertansiyon teşhisi kondu."ifadelerini kullandı.

MAHKEMEDEN EMSAL KARARI

Dosyayı inceleyen iş mahkemesi, iş dünyasında çok konuşulacak bir karara imza attı. Hakim, bir çalışanın amirinin yetkin olmadığını defalarca dile getirmesinin, tek başına bir "işten çıkarma gerekçesi" sayılamayacağına hükmetti. Mahkeme, Estcourt’un haksız yere işten çıkarıldığına karar vererek, şirketin eski çalışanına maddi ve manevi zararlarını karşılaması için 66 bin 295 sterlin yaklaşık yaklaşık (4 milyon TL) ödemesini kararlaştırdı.

İngiltere, Mahkeme, Hukuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Suat aktaş Suat aktaş:
    Adamlar da gerçekten iş hayatında sosyal düzenlemeler çok iyi. Ve insanı. 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...

07:37
İlk kez görüntülendi Mücteba Hamaney operasyon odasında
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında
06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
03:42
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin
01:38
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
01:09
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
23:42
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
