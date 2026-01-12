Mahmud Abbas Hastaneye Yatırıldı - Son Dakika
Dünya

Mahmud Abbas Hastaneye Yatırıldı

12.01.2026 15:00
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ramallah'taki hastanede rutin sağlık kontrollerinden geçti.

(ANKARA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki İstişari Arap Hastanesi'nde rutin sağlık kontrollerinden geçtiği bildirildi.

Filistin Devlet Haber Ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bugün rutin sağlık kontrolleri için Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki bir İstişari Arap Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ajans, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı bugün hastanede rutin sağlık kontrollerinden geçiyor" dedi.

Kaynak: ANKA

