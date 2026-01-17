Mahmut Temiz Yeniden Başkan Seçildi

Taşova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu'nda mevcut başkan Mahmut Temiz yeniden başkanlığa getirildi.

Belediye düğün salonunda düzenlenen genel kurulda divan heyetinin oluşturulmasından sonra saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından yapılan seçimde mevcut başkan Mahmut Temiz ile Süleyman Torun ve Ali Mülayim başkanlığa adaylığını koydu.

Temiz, genel kurula katılan 826 odelegeden 447'sinin oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi. Seçimde Torun 281, Mülayim ise 69 oyda kaldı, 29 oy ise geçersiz sayıldı.

Temiz, tüm esnaflara teşekkür ederek, "Bizlere güvenerek bu göreve layık gören tüm esnaf arkadaşlarımızın güvenine layık olmaya çalışacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

