Mahmut Temiz Yeniden Başkan Seçildi
Mahmut Temiz Yeniden Başkan Seçildi

Mahmut Temiz Yeniden Başkan Seçildi
17.01.2026 20:21
Taşova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu'nda Mahmut Temiz, 447 oyla yeniden başkan oldu.

Taşova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu'nda mevcut başkan Mahmut Temiz yeniden başkanlığa getirildi.

Belediye düğün salonunda düzenlenen genel kurulda divan heyetinin oluşturulmasından sonra saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından yapılan seçimde mevcut başkan Mahmut Temiz ile Süleyman Torun ve Ali Mülayim başkanlığa adaylığını koydu.

Temiz, genel kurula katılan 826 odelegeden 447'sinin oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi. Seçimde Torun 281, Mülayim ise 69 oyda kaldı, 29 oy ise geçersiz sayıldı.

Temiz, tüm esnaflara teşekkür ederek, "Bizlere güvenerek bu göreve layık gören tüm esnaf arkadaşlarımızın güvenine layık olmaya çalışacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahmut Temiz Yeniden Başkan Seçildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Mahmut Temiz Yeniden Başkan Seçildi - Son Dakika
