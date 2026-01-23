Malatya'da 1627 sentetik ecza hap ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Vali Seddar Yavuz, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, jandarma ekiplerince Battalgazi ilçesinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 1627 sentetik ecza hap ele geçirildiğini, 2 zanlının gözaltına alındığını belirtti.
Yavuz, zehir tacirleri ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da 1627 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
