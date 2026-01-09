Malatya'da Dağ Keçileri Drone ile Görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Malatya'da Dağ Keçileri Drone ile Görüntülendi

09.01.2026 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karla kaplı dağlarda dolaşan dağ keçileri, Malatya'da drone ile görüntülendi. Yaban hayat zenginliği.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Malatya'nın yüksek kesimlerinde karla kaplanan dağlık alanlarda dolaşan dağ keçileri, drone ile görüntülendi.

Malatya'da etkili olan kış şartlarıyla birlikte beyaza bürünen dağlık alanlar, yaban hayatına ev sahipliği yapan eşsiz görüntülere sahne oldu. Karla kaplı dağlarda sürüler halinde dolaşan dağ keçileri, drone ile kayıt altına alındı. Karlar içerisinde koşarak ilerleyen ve doğal yaşam alanlarında özgürce hareket eden dağ keçileri, kentin zengin biyolojik çeşitliliğini yansıttı.

Avlanması yasak olan ve koruma altında bulunan dağ keçileri için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Malatya Valisi Seddar Yavuz'un da katılımıyla Malatya'nın farklı noktalarındaki dağlık alanlara yem bırakıldı.

.

Kaynak: ANKA

Hava Durumu, Teknoloji, Malatya, Yerel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatya'da Dağ Keçileri Drone ile Görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
’’Mezar taşınıza ne yazılacak’’ sorusuna Totti’den bomba yanıt ''Mezar taşınıza ne yazılacak?'' sorusuna Totti'den bomba yanıt
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Tarihi kongre binası kapatıldı Deprem olursa 6 saniyede göçebilir Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir
Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı Dehşet anları kameralarda Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı! Dehşet anları kameralarda
Mert Günok resmen Fenerbahçe’de Mert Günok resmen Fenerbahçe'de

14:40
Fenerbahçe’den Sörloth için yeni hamle
Fenerbahçe'den Sörloth için yeni hamle
14:33
Veyis Ateş’ten “Beni uyuşturucuya o alıştırdı“ diyen Mehmet Akif Ersoy’a cevap
Veyis Ateş'ten "Beni uyuşturucuya o alıştırdı" diyen Mehmet Akif Ersoy'a cevap
14:28
Halep’te YPG’li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
13:50
Şara’dan günler sonra en net fotoğraf
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
13:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MİT’e Suriye talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı
12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 15:25:17. #7.11#
SON DAKİKA: Malatya'da Dağ Keçileri Drone ile Görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.