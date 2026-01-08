Malatya'da Genç Darp Edildi İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Malatya'da Genç Darp Edildi İddiası

Malatya\'da Genç Darp Edildi İddiası
08.01.2026 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

19 yaşındaki bir genç, maddi hasarlı kaza sonrası esnaf tarafından işyerinde darp edildiğini açıkladı.

Malatya'da maddi hasarlı bir trafik kazasına karışan 19 yaşındaki bir genç kazaya karıştığı esnaf tarafından işyerine götürülerek darp edildiğini iddia etti.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Özsan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, teknik servis çalışanı Miraç Özbay (19) sabah saatlerinde aracını tamir ettirmek için sanayi sitesine gittiği sırada maddi hasarlı kaza yaptı. Kaza sonrası taraflar arasında tartışma yaşanırken Özbay hatalı olduğunu belirterek, karşı tarafın aracını yaptırmayı teklif etti. Özbay'ın bu teklifine sıcak bakmayan karşı taraf aracın kendi belirledikleri kaportacıda yapılmasını isteyerek Özbay'dan 5 bin lira talep etti. Olayda mağdur edildiğini kaydeden Miraç Özbay "Hatalı olduğumu kabul ettim ve aracı yaptırmayı teklif ettim ancak benden 5 bin lira istediler. Para veremeyeceğimi belirtince de tehdit edildim. İşyerine götürüldüğümde ise kapı kapatılarak para istendi kabul etmeyince birden fazla kişi tarafından darp edildim" dedi.

Olayla ilgili konuşan teknik servis ustası Aslı Badem Çala ise "Personelim kazayı yasal yollarla çözmek istedi. Ancak darp edildi. Bu olay bir trafik magandalığıdır. Yetkililerden konunun takipçisi olmalarını istiyoruz" diye konuştu

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Malatya, Şiddet, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Malatya'da Genç Darp Edildi İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak ortasında dehşet Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı Sokak ortasında dehşet! Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı
Elif Kumal’ın kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı Elif Kumal'ın kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Görüşmeler başladı Szymanski Fenerbahçe’den gidiyor Görüşmeler başladı! Szymanski Fenerbahçe'den gidiyor
Trump’ın torunu: Çıktığım kişiler hakkında sürekli Gizli Servis’e bilgi veriyorum Trump'ın torunu: Çıktığım kişiler hakkında sürekli Gizli Servis'e bilgi veriyorum

11:00
’’Sakın’’ diyerek duyurdu Sadettin Saran’ın o isim için kararı net
''Sakın'' diyerek duyurdu! Sadettin Saran'ın o isim için kararı net
10:47
Bomba gibi iddia Arda Güler’i 100 milyon euro verip alacaklar
Bomba gibi iddia! Arda Güler'i 100 milyon euro verip alacaklar
10:32
Trump onu boşuna kaçırmamış Ülkenin neresini kazsan petrol ve altın fışkırıyor
Trump onu boşuna kaçırmamış! Ülkenin neresini kazsan petrol ve altın fışkırıyor
10:22
Tam 70 milyon euro istediler Galatasaray yıldız isimden vazgeçti
Tam 70 milyon euro istediler! Galatasaray yıldız isimden vazgeçti
10:11
Süper Kupa öncesi alarm Kritik uyarı geldi, taraftarlar ’’Maç başka yerde oynansın’’ diyor
Süper Kupa öncesi alarm! Kritik uyarı geldi, taraftarlar ''Maç başka yerde oynansın'' diyor
10:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkaran tablo Türkiye adım adım felakete gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 11:10:00. #7.11#
SON DAKİKA: Malatya'da Genç Darp Edildi İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.