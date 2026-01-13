Malatya'da Karla Mücadele Çalışmaları - Son Dakika
Malatya'da Karla Mücadele Çalışmaları

13.01.2026 19:59
Malatya'nın yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı sonrası yollar açılmakta, hastalara destek veriliyor.

MALATYA'nın yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar yağışı sonrası karla mücadele ekipleri, kapanan yerleşim yerlerinin yollarını açmak için çalışma yürütüyor.

Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı, Malatya'nın yüksek rakımlı ilçelerinde de etkili oldu. Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreyi bulduğu yerleşim yerlerinde yollar kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için yoğun çalışma yürütülüyor. Kar küreme ve tuzlama yapan ekipler, zaman zaman hastalar için de yol açma çalışmaları ile sağlık görevlilerine destek oluyor.

Arguvan ilçesi Bozan Mahallesi'nde Parkinson ve tansiyon hastası, aynı zamanda görme engelli Süleyman Sayın'ın (84) hastaneye yetiştirilmesi için ekipler seferber oldu. Belediye ekipleri yolu açarak, UMKE ve sağlık görevlilerinin Sayın'a ulaşmasını sağladı.

Haber- Kamera: MALATYA,

Kaynak: DHA

