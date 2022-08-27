Orduzu-Gelincik Tepe yolu üzeri Taşpınar sokakta 21.00 sularında meydana gelen diğer kazada ise Y.K. yönetimindeki 06 YK 944 plakalı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Yaralı ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Peugeot, Tragger, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Malatya'da iki ayrı kaza: 1 yaralı - Son Dakika

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