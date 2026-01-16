Malatya\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Malatya'da ruhsatsız silah satışı ve bulundurulmasına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında il genelinde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Operasyon kapsamında yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - MALATYA
