Malatya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu
Malatya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Malatya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu
16.01.2026 10:52
Malatya'da ruhsatsız silah satışı yapan 3 şüpheli yakalandı, silahlar ele geçirildi.

Malatya'da ruhsatsız silah satışı ve bulundurulmasına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında il genelinde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

