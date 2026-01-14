Malatya'da Sahipsiz Hayvan Barınağı Açıldı - Son Dakika
Malatya'da Sahipsiz Hayvan Barınağı Açıldı

14.01.2026 12:37
Battalgazi Belediyesi, sahipsiz hayvanların kabulüne başlayan modern bir barınak açtı.

Malatya'da Battalgazi Belediyesince yapımı tamamlanan barınakta sahipsiz hayvan kabülüne başlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sahipsiz hayvanlar için yapılan barınakta, hayvanların sağlık, bakım ve barınma süreçleri titizlikle yürütülecek.

Modern altyapısı, kapalı ve açık padokları ile doğal yaşam alanları bulunan barınakta hayvanların sağlık ve refahı öncelikli olarak ele alınıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Veteriner Hekim Nazlıcan Erbek, barınağa kabul edilen tüm hayvanların ilk aşamada detaylı genel muayeneden geçirildiğini belirtti.

Erbek, şunları kaydetti:

"Sağlık problemi tespit edilen hayvanlarımız, gerekli tedavi süreçlerinden geçirilerek yeniden sağlıklarına kavuşturuluyor. Hayvanların toplanma işlemleri, eğitimli ve deneyimli ekiplerimiz tarafından etik kurallar çerçevesinde gerçekleştiriliyor ve güvenli şekilde barınağımıza ulaştırılıyor. Kabul edilen hayvanlarımız, cinsiyetlerine, ırklarına ve sağlık durumlarına göre uygun padoklara yerleştiriliyor. Barınma sürecinde hayvanlarımızın refahı ön planda tutuluyor, günlük beslenmeleri üç öğün olacak şekilde planlanıyor ve su ile beslenme ihtiyaçları hijyenik koşullarda karşılanıyor."

Kaynak: AA

