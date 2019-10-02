Son Dakika Haberleri: Malatya'da "Yaya geçidi nöbeti" etkinliği düzenlendi
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Malatya'da "Yaya geçidi nöbeti" etkinliği düzenlendi

1 saat önce

Malatya da, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde eşzamanlı düzenlenen "Yaya Geçidi Nöbeti Etkinliği" yapıldı.

Malatya'da

Malatya da, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde eşzamanlı düzenlenen "Yaya Geçidi Nöbeti Etkinliği" yapıldı.


Doğa Cadde AVM önünde gerçekleşen programa Malatya Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeverin, İl Jandarma Komutanı Kıdımli Albay Necmi İnce, kamu kurum müdürleri, STK'lar, engelliler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Program hakkında bilgi veren Malatya Valisi Aydın Baruş, 2019 yılının İçişleri Bakanlığınca "Yaya Öncelikli Yıl "olarak ilan edildiğini söyleyerek" Her yıl binlerce insanımızı trafik kazalarında kaybediyoruz. Bu trafik kazalarında kaybettiğimiz Vatandaşlarımızın bir kısmı da yaylalarımız içişleri bakanlığımız yayaların trafik kazalarında yayaların hayatını kaybetmelerine dikkati çekmek için 2019 yılının" Yaya Öncelikli Trafik" yılı olarak ilan etti. Bu çerçevede "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla önemli bir kampanya başlattı. Bugün de Türkiye genelinde 81 ilde olduğu gibi ilimizde de "Yaya Güvenliği Bekçisiyiz" sloganıyla toplumumuzun, insanımızın ve öğrencilerimizin yaya güvenliği önemine dikkatini çekmek için böyle bir program düzenlendi. Bu programın düzenlemesinin amacı hem çocuklarımızın hem gençleri hem de vatandaşlarımızın karşıdan karşıya geçerken yaya geçidini kullanmaları hem de sürücülerimizi bu konuda duyarlılığını arttırmak. Proje kapsamında 55'i okul önlerinde olmak üzere 94 noktadan uygulama gerçekleştiriliyor ilimizde bin 100 civarında emniyet personelimiz bu organizasyona iştirak ediyor" diye konuştu.


Yapılan konuşmanın ardında Vali Baruş, beraberindekiler yaya geçitlerinden geçti sürücü ve yayalara yaya önceliğiyle ilgili broşürler dağıttı. - MALATYA

Malatya Valisi, Yaya Geçidi, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:06 Kaynak: İHA
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