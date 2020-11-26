Malezya'da iktidar için kritik önemdeki 2021 bütçesi meclisten geçti - Son Dakika

Malezya'da iktidar için kritik önemdeki 2021 bütçesi meclisten geçti

26.11.2020 13:57
Malezya'da iktidar için kritik önemdeki 2021 bütçesi meclisten geçti, System.String[]

KUALA Malezya'da Başbakan Muhyiddin Yasin liderliğindeki iktidar koalisyonunun meclis çoğunluğunu ispatlama sınavı olarak görülen 2021 bütçe tasarısı, parlamentoda yapılan oturumda oy çokluğuyla kabul edildi.

KUALA Malezya'da Başbakan Muhyiddin Yasin liderliğindeki iktidar koalisyonunun meclis çoğunluğunu ispatlama sınavı olarak görülen 2021 bütçe tasarısı, parlamentoda yapılan oturumda oy çokluğuyla kabul edildi.

Son bütçe oturumunda konuşan Hazine Bakanı Zafrul Abdul Aziz, muhalefet partilerinin bütçeye destek vermek için taleplerini kabul ettiklerini belirterek "Düşük gelirli gruba ait işletmelerin borçları, herhangi bir başvuru olmadan otomatik olarak ertelenecektir." dedi.

Bakan Zafrul, muhalefetin Personel Emekli Fonu ödemelerinin artırılması yönündeki taleplerin de bütçe tasarısına dahil edileceğini ifade ederek "Salgından etkilenen hiç kimsenin yalnız bırakılmayacağı bütçe hedefliyoruz." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığı Sabah eyaletine daha fazla bütçe ayrılması talebini de hükümetin onayladığını kaydeden Zafrul, salgın döneminde aktif hizmette bulunan sağlık çalışanları ve güvenlik görevlilerine ek ödemeler yapılacağının altını çizdi.

Malezya tarihinin en yüksek bütçesi

Hükümetin, muhalefetin taleplerini onayladığını beyan etmesinin ardından yapılan açık oylamada, 222 milletvekilinden 209'un "Evet" oyuyla 2021 bütçesini onayladı.

Eski Başbakan Mahathir Muhammed ve muhalefetteki Milli Güven Partisinden bazı milletvekilleri "Hayır" oyu kullanırken bazı milletvekilleriyse çekimser kaldı.

79,2 milyar dolarlık 2021 bütçesi, ülke tarihindeki en yüksek bütçe olarak kayıtlara geçti.

Parlamento oylamasından geçmesinin ardından 2021 bütçesi, detaylarının belirlenmesi için 30 Kasım'dan itibaren komite düzeyinde müzakere edilecek.

İktidarın meclis çoğunluğu sınavı

2021 bütçesi, Malezya'da şubat ayında yaşanan ve hükümetin düşmesine sebep olan siyasi krizin ardından başbakan olan Muhyiddin Yasin'in meclis çoğunluğunu ispat etme sınavı olarak görülüyordu.

Muhyiddin'in 1 Mart'ta göreve başlamasından bu yana parlamentoda yeni hükümetin güven oylaması yapılmazken 2021 bütçesinin meclisten geçememesi durumunda erken seçimlerin ilan edilmesi bekleniyordu.

Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Kovid-19 salgınının yarattığı olağanüstü şartlardan ötürü erken seçime gidilmemesi için iktidar ve muhalefet partilerinin bütçeyi birlikte hazırlaması teklifinde bulunmuştu.

Ana muhalefet lideri Enver İbrahim, salgın şartlarında ülkede siyasi krizin yaşanmasını istemediğini belirtmiş ve muhalefetin talepleri yerine getirilirse 2021 bütçesine destek vereceklerini açıklamıştı.

Muhalefet, Başbakan, İktidar, Malezya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malezya'da iktidar için kritik önemdeki 2021 bütçesi meclisten geçti - Son Dakika


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